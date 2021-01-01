.جامعة حلوان توجه طلابها بسرعة سداد المصروفات الدراسية

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أعلنت كليات جامعة حلوان أنه يجب على الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكنوا من الاطلاع على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.



فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.



وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسي للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.

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جامعة حلوان: نشجع الكليات على إصدار المجلات العلمية1- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.2- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .3- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .وجدير بالذكر أنه تأكيدا على الدور الحيوي والرائد والخدمي لجامعة حلوان فى تحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نفذت الجامعة قافلة تنموية ثقافية وفنية وذلك بنزلة عليان بجمعية عرب الترابين لتنمية المجتمع بالصف وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وإشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقيادة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، بالتعاون مع نائب محافظ الجيزة، واستهدفت القافلة برامج هامة وهى محو الأمية والحوار مع الجمعيات الأهلية ونشر ثقافة الفن في قرى حياة كريمة، وخلال القافلة تم توزيع بطاطين على المواطنين بجمعية عزة في نزلة عليان.شارك في القافلة أساتذة من كليات الجامعة ووفد من طلابها.