أحرص علي تناولها .. الأطعمة التي تحافظ على صحة البنكرياس

يحتوي البنكرياس على حساسات تتذوق السكر, تجعله يشعر بمقدار السكر بالدم، كما أنه يتصرف من تلقاء ذاته مباشرة ويفرز الهرمونات للحفاظ على مستويات السكر الصحيحة في الجسم.
تعتبر السمنة كذلك من عوامل الخطورة لسرطان البنكرياس، كما ان تناول غذاء متوازن يحتوي على الفواكه والخضار والبروتينات والدسم يحمينا من أمراض البنكرياس .
اهم الاغذية التي لها دور ايجابي على صحة البنكرياس
الثوم
فصوص الثوم تحسن من مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وتخفض السكر في الدم، وتحفز البنكرياس على إنتاج كميات كافية من الأنسولين.
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