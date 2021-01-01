خالد الجندي يوضح الفرق بين المذهب السني و الشيعي



خالد الجندي خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه من الممكن أن يؤخذ رأي من فقهاء المذهب الشيعي.



وأضاف الجندي خلال لقائه على دي ام سي ، أن المذهب السني يختلف مع الشيعة في الرؤية العقدية في بعض الأمور، إنما لا يختلف في الرؤية الفقهية في كثير من الأمور".



وقال إن هناك اجتهادات غير اجتهادات الأئمة، حيث يوجد اجتهاد أبو داوود الظاهري وهو اجتهاد الظاهرية، اجتهاد الزيدية، اجتهاد ليث بن سعد، والجعفر الصادق، وفقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم.

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وأوضح أن هناك تطابقا أو تشابها بين الرؤية الشيعية والرؤية السنية في 80% من الأمور الفقهية، لافتا إلى أنه غالبًا ما يتم التشكيك في أي اجتهاد ويتم اتهام صاحبه في دينه وعرضه وعقله، كما يتم اتهامه بأنه يُمالئ السلطان تارةً والأمم المتحدة تارةً أخرى أو يمالئ الصهاينة، معقبًا: "أي شخص هجّاص كل ما تُعرض عليه مسألة في بعض البرامج يقولك "هل تأتون بدين جديد؟!" على اعتبار أن هناك أشخاصا مجتهدين بينما هو فاشل وعاجز عن الاجتهاد فيتهم غيره بأنه يأتي بدين جديد.وأوضح أن الشرع هو النص من الكتاب والسنة، وبالتالي فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مُشرّع، وهناك أمور فرض النبي بتشريعها ولم ترد في القرآن الكريم، ليرد الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي بقوله “إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحيان؛ وحي متلو وهو القرآن الكريم، ووحي مروي وهو السنة النبوية الشريفة”.وأشار الجندي، إلى أن الفهم الفقهي هو ما ارتآه المفسر أو الفقيه من كلام الله ورسوله، معقبا: "ليس بالضرورة أن تتطابق وجهة نظر العلماء في فهم نص ما".