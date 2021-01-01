اتحاد الكرة بشكر الكاف بعد قراره بان مباراة الهلال والأهلي بدون جماهير

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استجاب لطلب الجبلاية بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون حضور جماهيري



ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"كاف يستجيب لاتحاد الكرة بعدم حضور جماهيري في مباراة الهلال والأهلي".ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للاتحاد الأفريقي "كاف"، على استجابته لطلب الاتحاد المصري بحماية فريق النادي الأهلي عن طريق إقامة مباراته المقررة أمام الهلال السوداني ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون جمهور.



وكان نادي الهلال السوداني أعلن حضور 15 ألف مشجع لحضور مباراة الأهلي، قبل أن يُعلن النادي السوداني في الساعات الماضية عدم موافقة "كاف" على تواجد الجماهير.ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، في تمام الثالثة عصر غدٍ الجمعة، ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.وتضم المجموعة الأولى فرق: (الأهلي - صنداونز - الهلال - المريخ)، حيث افتتح بطل جنوب أفريقيا فريق صنداونز مرحلة المجموعات بالفوز على الهلال بهدف دون رد.

