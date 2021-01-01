تعرف علي الفوائد الصحية لعصير البصل



عصير البصل عصير البصل



فوائد صحية مذهلة لعصير البصل لصحتك فهو يحتوي على مركبات مضادة للسرطان و يحتوي البصل على سعرات حرارية أقل ويمكن أن يرفع معدل الأيض إليك أبرز فوائد عصير البصل لصحتك يقدمها موقع parentinghealthybabies



يحارب السرطان



يحتوي عصير البصل على مركبات مضادة للسرطان أكثر فعالية في الوقاية من السرطان . ثبت أن مادة الكيرسيتين تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والدماغ. يحتوي البصل على ألياف تمنع الإصابة بسرطان القولون



يعالج مرض السكري

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يحتوي البصل على سعرات حرارية أقل ويمكن أن يرفع معدل الأيض للسيطرة على أعراض مرض السكري.يمنع الالتهابيعالج عصير البصل الآلام المزمنة واضطرابات العظام المرتبطة بالالتهابات. ثبت أنه يعزز كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث.يقوي المناعةيمكن أن يعزز السيلينيوم الموجود في البصل المناعة و يساعد عصير البصل أيضًا في علاج الربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى عن طريق تحفيز وتقوية رئتيك.يعزز الرؤيةيحتوي عصير البصل على خصائص مضادة للميكروبات للمساعدة في علاج التهابات العين مثل التهاب الجفن والتهاب الملتحمة. يمكن لعصير البصل أيضًا علاج إعتام عدسة العين.يعزز الخصوبةتقول الدراسات أن عصير البصل يمكن أن يرفع مستويات هرمون التستوستيرون بخصائصه المضادة للأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الحيوانات المنوية. في دراسة أردنية ، أظهرت الفئران التي تناولت العصير زيادة في مستويات هرمون التستوستيرون.