تعرفي علي طريقة عمل الجاتوه زي المحلات



طريقة عمل الجاتوه طريقة عمل الجاتوه



الجاتوه من الحلويات الشهيرة التي لا تخلو أي مناسبة من تواجده، وتفضل العديد من السيدات إعداد الجاتوه في المنزل بطرق اقتصاديه وبسيطة.



وإليك أبرز الطرق لتحضير الجاتوه في المنزل



1- طريقة عمل الجاتوه في الخلاط

مكونات الكيك

250 جرام شوكولاتة سادة

175 جرام زبدة طرية

175 جرام سكر ناعم

5 بيضات مخفوقة

125 غ دقيق ذاتي التخمير

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

للتزيين:

175 جرام شوكولاتة داكنة

75 جرام زبدة

75 مل كريم شانتيه

لتزيين رقائق الشوكولاتة أو الضفائر أو الشوكولاتة المبشورة

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طريقة تحضير الجاتوه في الخلاط1- قم بتسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية، وأدهن قاعدة قالب الكعكة بالزيت مع ورق الزبدة2- قطعي الشوكولاتة في وعاء عازل للحرارة وضعيها فوق قدر من الماء المغلي برفق وقلبي حتى تذوب، (أو تذوب في الميكروويف لمدة 2-3 دقائق مع التحريك من حين لآخر)3- ضعي الزبدة والسكر والقشطة في العجان، ثم ضيفي البيض تدريجيًا مع إضافة القليل من الدقيق إذا بدأ الخليط في التخثر، أضيفي الدقيق المتبقي مع الشوكولاتة المبردة والمذابة والحليب، وتخلط حتى تصبح ناعمة.4- ثم وزعي الخليط في قالب الكيك واخبزيه لمدة 50-55 دقيقة أو حتى يتماسك في المنتصف ويخرج السيخ بشكل نظيف، تبرد لمدة 10 دقائق ، ثم اقلبها واتركها تبرد تمامًا.5- أخرجي الشوكولاتة المذابة وتقلب الزبدة والقشطة حتى تصبح ناعمة، اسكبي الخليط على الكيك الوجه وجوانب الكيك ، وصفيه بالتساوي على جوانب الكيك، ثم ضيفي الشوكولاتة المبشورة.2- طريقة عمل الجاتوه مثل المحلات بالصورمكونات2 كوب شوكولاتة3/4 كوب زبدة غير مملحة1/3 كوب مسحوق كاكاو1/2 ملعقة صغيرة مسحوق إسبريسو سريع التحضير5 بيضات كبيرة1 ملعقة كبيرة دقيق لجميع الأغراضكوب من السكر1- سخني الفرن إلى 180 درجة، وفي صينية الكيك ضيفي القليل من الزبدة مع ورق الزبدة.2- في وعاء متوسط ??الحجم ، تذوب الشوكولاتة والزبدة على حرارة منخفضة ، ولا يجب ان تتسرع في هذه العملية ، فإن ذوبان الشوكولاتة بسرعة كبيرة سوف يجعلها قطهة صلبة.3- يُمزج مسحوق الكاكاو ومساحيق الإسبريسو حتى يصبح ناعمًا ويترك جانبًا لبضع دقائق حتى يبرد.4- أثناء تبريد الشوكولاتة ، اخفقي البيض والسكر والدقيق معًا حتى يتجانسوا تمامًا ويصبحوا رغويًا.5- يُمزج مزيج البيض في الشوكولاتة حتى يصبح اللون متجانسًا ويُسكب الخليط في الصينية المحضرة.6- ضعيها في وسط الفرن المسخن مسبقًا واخبزيها لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تماما.7- اتركي الكعكة لتبرد في الصينية على الرف لمدة 15 دقيقة، مرر سكينًا أو ملعقة مقلوبة على طول حواف الجاتو وقم بفك جوانب الصينية، اتركيه ليبرد لمدة 5 دقائق ثم قومي بإزالة جوانب الصينية.8- اقلبوا الكيك على طبق من الكيك واتركوه ليبردوا تمامًا قبل التقديم المزين حسب رغبتكم.3- طريقة عمل الجاتوه في المنزلمقادير جاتوهكوب دقيق6 بيضةكوب سكر بوردةربع كوب كاكاو بودرة2 ملعقة صغيرة بيكنج بودرملعقة صغيرة فانيلياملعقة كبيرة خلربع كوب ماء2 ملعقة كبيرة مربى فراولة2 باكو كريم شانته بودرةكوب ماء باردنصف كوب شوكولاتة سايحةطريقة تحضير جاتوه1- اخفقي بياض البيض مع الخل ورشة ملح بالمضرب جيدا2- ثم أخلطي صفار البيض مع السكر والفانيليا، وضعي الماء على مراحل3- ضيفى الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر على مراحل وضيفى بياض البيض وقلبى برفق4- ضعي الخليط فى صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق5- ضعي الكيك في الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج لمدة 45 دقيقة تقريباً6- إخلطى الكريم شانته مع الماء وقسمى الكيك وإحشيها ثم إخلطى الكريم شانته مع المربى وزينى بها الوجه7- يمكنك خلط الكريم شانته مع الشيكولاتة وزينى بها جزء من الجاتوه وقدميه حسب الرغبة.جاتوه4- طريقة عمل الجاتوه الأبيضمقادير الجاتوه الأبيضكوب دقيقثلاثة أرباع كوب سكررشة ملح5 بيضة مفصولة2 كيس فانيلياملعقة كبيرة بيكنج بودركريم شانتهشوكولاتة شرائحمربى مشمشجوز هندطريقة تحضير الجاتوه الأبيض1- اخلطي بياض البيض مع الملح فى العجان الكهربائي جيدا2- أخلطي صفار البيض جيدا والفانيليا ثم ضفيه لخليط البياض3- ضعي السكر بالتدريج مع التقليب ويخلط الدقيق والبيكنج بودر4- أخلطي خليط البيض والسكر مع خليط الدقيق ويقلب برفق جيدا5- ضعي الخليط فى صينية مستطيلة على ورق زبدة ويدخل الفرن فى درجة حرارة 180 على الرف الأوسط حتى تمام النضج6- غطي الكيك حتى تبرد تماما، وتقطع لجزأين ويدهن جزء بخليط الكريم شانته والمربى7- تغطى الكريمة والمربى بالجزء الآخر من الكيك وتقطع بالشكل المفضل لديك8- زيني الكيك بورد من الكريم الشانتيه والمربى، وتزين بشرائح الشيكولاتة أو جوز الهند وتقدم5- طريقة عمل الجاتوه الاسفنجي بالصورمكونات الجاتوه الاسفنجي5 بيضات كبيرة3/4 كوب سكر1 كوب دقيق لجميع الأغراضطريقة تحضير الجاتوه الاسفنجي1- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة2- اخفقي 5 بيضات كاملة مع السكر حتى يصبح حجمها ثلاث مرات.3- باستخدام ملعقة ضع الدقيق بالتدريج، وتعامل برفق مع الجينة حتى لا يدخلها الهواء وتفسد.4- يُضاف خليط الكيك إلى صينية مدهونة بالزيت مع ورق الزبدة.5- اخبزيها على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة وافحصيها باستخدام عود أسنان خشبي، إذا كانت الكعكة جاهزة ، يجب ألا تلتصق العجينة بعود الأسنان.6- طريقة عمل الجاتوه بالشوكولاتةمقادير جاتوه الشوكولاتة2 كوب دقيق6 بيضاتكوب سكر بودرةملعقة كبيرة بيكنج بودرملعقة صغيرة فانيلياملعقة كبيرة خلكوب لبنثلاثة أرباع كوب زيترشة ملحكريمة الزبدة3 كوب سكر بودرةكوب زبدة3 ملعقة كبيرة لبنملعقة صغيرة فانيليا3 ملعقة كبيرة كاكاوالجناش3 كوب شوكولاتةنصف كوب عصير برتقالنصف كوب زيتشوكولاتة مبشورة للزينةكريز حلوياتطريقة تحضير جاتوه الشوكولاتة1- أخلطي البيض مع الفانيليا والخل والزيت والسكر في الخلاط جيدا2- ثم أخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح3- ضيفي خليط البيض لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط معا4- ضعي الخليط في صينية مدهونه بالسمن5- ضعي الكيك فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج6- تترك الكيك لتبرد وتترك ليلة لتقطع بشكل أفضل عند الأستخدامكريمة الزبدة1- أخلكي الزبدة اللينة مع السكر البودرة والكاكاو جيدا2- ضيفي اللبن والفانيليا ويقلب الخليط حتى الحصول على قوام كريمىالجناش1- أخلطي على النار الزيت مع عصير البرتقال2- عندما يغلي الخليط تضاف الشكولاتة المبشورة ويقلب كل الخليط حتى تسيح لاتةالتقديم1-قطعي الكيك طبقات بالعرض2- ضيفي القليل من عصير البرتقال على الكيك3- ضيفي كريمة الزبدة على الطبقات4- ترص طبقات الكيك وتقطع 8 مثلثات5- تغطى بخليط الجناش يزين الجاتوه بالشكولاتة المبشورة والكريز ويقدم