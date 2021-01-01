تحفة لينوفو تقدم مميزات خارقة للجيمرز



لينوفو لينوفو

قدمت شركة لينوفو Lenovo، أحد أغرب هواتف الجيمينج في السوق، والذي يقدم مواصفات قوية للغاية تجعله ينافس أقوى هواتف الألعاب الرائدة في السرعة والأداء.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف الألعاب Legion Duel 2 من لينوفو، بأفكار جديدة وغريبة على الهواتف الذكية المخصصة للألعاب، حيث تضم مواصفات الهاتف المبتكرة منفذي شحن من نوع USB -C، كما يحوي صندوق الهاتف على شاحن مرفق مزود باثنين من كابلات الشحن الـ USB، وجميع ميزات تأتي لأول مرة في هاتف ذكي.



أغرب موبايل جمينج في السوق

قد يعجبك أيضا...

كما يتميز هاتف الألعاب Lenovo Legion Duel 2، بتصميم كاميرا أمامية غير مألوف والتي تمنح اللاعبين بعض المزايا الفريدة المخصصة للألعاب، كما زودت لينوفو هاتفها الرائد بمروحة تبريد مزدوجة لخفض حرارة الجهاز أثناء الاستخدام، بالإضافة إلى ومحركين خطيين لملمسي وزوجين من مشغلات الكتف فوق الصوتية مخصصة للألعاب.ويأتي هاتف لينوفو Legion Duel 2، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.92 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10 +، وبدقة عرض FHD +، مع معدل أخذ عينات باللمس 720 هرتز، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.وصممت لينوفو هاتف Legion Duel 2، بإطار ذو حوافا متناظرة حيث لا توجد حاجة إلى قطع كاميرا سيلفي وبدلا من ذلك تحيط به مكبرات صوت استريو، يأتي الإطار مصنوع من الألومنيوم مع خلفية زجاجية بالكامل، تضم الكاميرات ومراوح التبريد وشعار RGB Legion، مع إعداد كاميرا مماثل لإصدار العام الماضي، يضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأداة تصوير فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل.ونظرا لكونه هاتفا مخصص للاعبين، فإن لينوفو زودت Legion Duel 2، بمجموعة متنوعة من عناصر التحكم الإضافية منها نقطتا لمس للقوة في الشاشة، مع زوجان من مشغلات الكتف فوق الصوتية على الإطار الجانبي وزوج من المفاتيح في الجزء الخلفي من الجهاز.ويأتي هاتف Legion Duel 2، مع نظام تبريد متكامل يعمل بكفاءة التبريد بنسبة 30% ، ومكون من ألواح تبريد سائلة وتبريد بالبخار بالإضافة إلى مروحتين تعمل الأولى بمعدل 12500 دورة في الدقيقة وتقوم ب امتصاص الهواء وتمرير بالهاتف والأخرى تعمل كعادم بمعدل 15000 دورة بالدقيقة لإخراج الهواء الساخن من أجزاء الهاتف.ويعمل هاتف Legion Duel 2، بواسطة معالج كوالكوم القوى Snapdragon 888، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 أو 18 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.ويحزم هاتف Legion Duel 2، على بطارية بقوة 5500 مللى أمبير في الساعة، مقسمة بين خليتين بسعة 2750 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، من خلال منفذ واحد بينما يزيد المحول الاختياري السرعة المجمعة إلى 90 وات، ويمكن أن يوفر شحنًا بنسبة 100? في غصون 30 دقيقة فقط.ويمتاز هاتف Legion Duel 2، بكاميرا سيلفي منبثقة مثبتة على الجانب والتي تأتي مع مستشعر من إنتاج شركة سامسونج Samsung بدقة 44 ميجابكسل، يسمح تصميمها الجانبي للجيمرز بالقيام بعمليات البث المباشر أو ال Stream بشكل محترف أثناء اللعب.وكما يمتاز هاتف الجيمنج بنظام حماية من لينوفو يراقب سرعات الحرارة والشحن الخاصة بالبطارية لتوفير الطاقة المثلى والحفاظ على البطارية على المدى الطويل، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ZUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.ويتوفر هاتف Legion Duel 2، بلونين هما الأسود والأبيض، مقابل سعر حوالى 800 يورو (أي ما يعادل 14 ألفا و900 جنيه مصري)، لطراز 12 + 256 جيجابايت.