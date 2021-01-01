روسيا تعلن عن موعد إرسال روادها الجدد إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن التحضيرات جارية لتدريب طواقم الرحلة الروسية المأهولة القادمة التي ستتجه نحو المحطة الفضائية الدولية.
وقال بيان صادر عن المؤسسة "سيبدأ أفراد الطاقمين الأساسي والاحتياطي لمركبة Soyuz MS-21 تدريباتهم في مركز غاغارين الفضائي الروسي، استعدادا لرحلة هذه المركبة التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 18 مارس القادم".
وجاء في البيان " خلال التدريبات في المركز سيستخدم رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أورتيوموف ودينيس ماتفييف جهاز محاكاة سيساعدهما على تعلّم آلية إقران المركبة بالمحطة الفضائية ضمن الآلية اليدوية، واعتبارا من 22 فبراير الجاري سيخضع أفراد طاقم مركبة سويوز لتدريبات معقدة، أما المرحلة النهائية من التدريبات فسيخضع لها الرواد في قاعدة بايكونور الفضائية".
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