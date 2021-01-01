أسعار و مواصفات هاتف Nokia G11



Nokia G11 Nokia G11

بعد يوم واحد، من الإعلان عن، هاتف G21، أعلنت شركة HMD، المسؤولة عن، تطوير هواتف نوكيا الذكية، عن الهاتف، Nokia G11، مع مواصفات أقل، ولكنها أفضل، من مواصفات الهاتف Nokia G10، الذي تم إطلاقه، في العام الماضي، حيث يأتي مع، معالج Unisoc T606، بدلا من، Helio G25، ويأتي مع شاشة، بمعدل تحديث 90 هرتز، بدلا من 60 هرتز، بالإضافة إلى، دعم الشحن السريع، ولكن مع نفس، الكاميرات الخلفية، والأمامية، ومع ذلك، لا يوجد فارق كبير، في السعر الرسمي، وفي هذا المقال الجديد، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Nokia G11.



المواصفات الكاملة للهاتف نوكيا جي 11

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هاتف نوكيا الجديد، يوم 15 فبراير، 2022، وسيتم إطلاقه، إلى الأسواق، يوم 14 مارس، بجانب هاتف، Nokia G21.



أبعاد الهاتف: ارتفاع الهاتف، يبلغ 164.6 ملم، والعرض يبلغ، 75.9 ملم، وسمكه يبلغ، 8.5 ملم، وهذا السمك يعتبر، مقبولا جدا، في هذه الفئة السعرية، ومن الصعب، العثور على، هواتف منافسة، بنفس السمك، كما أن، وزنه خفيف جدا، ويقدر بـ164.6 جرام فقط.

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الشبكة: ومثل جميع، الهواتف الاقتصادية، فهذا الهاتف، يدعم شبكات الاتصال، حتى الجيل الرابع، 4G، ويدعم تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM، كما أنه، يدعم منفذا مخصصا، لاحتواء بطاقة، microSD.الشاشة: الهاتف Nokia G11، يتوفر مع، شاشة IPS LCD، بحجم 6.5 بوصة، وبدقة 1600×720 بكسل، وبمعدل تحديث عال، يبلغ 90 هرتز، وشاشة هذا الهاتف، هي نفسها الموجودة، في هاتف Nokia G21، الذي تم الإعلان، يوم 14 فبراير.الكاميرات الخلفية: أعلنت HMD، عن الهاتف، نوكيا جي 11، مع كاميرات خلفية ثلاثية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرا الثالثة، هي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وبجانب الكاميرات الخلفية، يوجد فلاش LED، مع العلم بأن، دقة تصوير الفيديوهات، تصل إلى، 1080 بكسل، أو FHD+.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا أمامية، موجودة في ثقب، بشكل النوتش، في أعلى الواجهة، وتأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.المعالج: معالج تشغيل، الهاتف Nokia G11، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Unisoc T606، المبني على، تقنية 12 نانومتر، وهو نفسه الموجود في، هاتف نوكيا جي 21، حيث يتكون من، 8 أنوية، نواتان Cortex-A75، بسرعة 1.6 جيجا هرتز، و6 أنوية، Cortex-A55، بسرعة 1.6 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G57 MP1.الذاكرة: هذا الهاتف، الاقتصادي من نوكيا، يتوفر بإصدار وحيد، على مستوى الذاكرة، بسعة 32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و3 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، من خلال بطاقة، microSD، التي يتم تركيبها، في فتحة مخصصة.نظام التشغيل: هذا الهاتف الجديد، يعمل بنظام، Android 11، مع أحدث، واجهة مستخدم، من الشركة الصينية.البطارية: الهاتف نوكيا جي 11، يحتوي على، بطارية ليثيوم بوليمر، بسعة 5050 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، USB Power Delivery 3.0، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال، المنفذ الحديث، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتف Nokia G11المعالج Unisoc T606، جيد للغاية، في هذه الفئة السعرية، ويعتبر مناسبا جدا، لمن يبحثون عن، هاتف جيد، في التصفح، وتشغيل الألعاب العادية، بسرعة عالية، مع إمكانية تشغيل، ألعاب الحرب، والألعاب الثقيلة، بمعدل إطارات مقبول.الكاميرات الخلفية، مناسبة جدا، مع هاتف بهذا السعر، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى، FHD+.الشاشة جيدة للغاية، ومعدل تحديثها مرتفع، وجودتها مقبولة.يحتوي على، 3 منافذ، منفذان Nano-SIM، لاحتواء شريحتي الاتصال، ومنفذ microSD، لاحتواء بطاقة، الذاكرة الخارجية.سعر الهاتف Nokia G11، جيد للغاية، ويعتبر أفضل من، المنافسين.البطارية فائقة، وتستمر لمدة تصل إلى، 3 أيام، من الاستخدام العادي، كما أنها، تدعم الشحن السريع، ليتم شحنها، في أسرع وقت ممكن.سيحصل على، 3 سنوات من، التحديثات الأمنية، وتحديثين رئيسيين، لنظام التشغيل Android.يضم مستشعرا، لبصمات الأصابع، مدمجا في زر التشغيل، على الجانب، ويدعم العديد من، المستشعرات الأخرى، مثل التسارع، والتقارب، والبوصلة.يدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم، الراديو FM.يدعم خاصية NFC، في بعض المناطق، ويدعم أيضا، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS، مع A?GPS, GLONASS, GALILEO.عيوب الهاتفالذاكرة الداخلية، صغيرة جدا، ولا توجد إصدارات أعلى، ولكن الشركة، بدلت ذلك، بمنفذ MicroSD المخصص.الكاميرات الخلفية، بارزة عن، ظهر الهاتف، مما يجعلها، معرضة للخدش بسهولة.سيتوفر للشراء، بلونين فقط، وهما الأزرق الثلجي، والرمادي البني.الواجهة الخلفية للهاتف، معرضة للتبصيم، والاتساخ، بسبب قدومها، من البلاستيك.سعر الهاتف Nokia G11سعر الهاتف Nokia G11، سيبلغ حوالي، 170 دولارا أمريكيا، للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام.