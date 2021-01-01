في تسريب جديدتظهر مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23

يبدو أن، موعد الإعلان، عن الهاتف، Samsung Galaxy A23، اقترب كثيرا، وذلك بسبب، الشهادات التي، حصل عليها الهاتف، والكثير من التقارير، التي تكشف عن، صور ومواصفات، الهاتف A23، حيث صدر الآن، تقرير جديد، من منصة اختبارات الأداء، Geekbench، يكشف عن المواصفات، الرئيسية لهذا الهاتف، القادم من سامسونج، بالإضافة إلى، بعض الصور الرسمية، التي تكشف عن، التصميم الأمامي، والخلفي للهاتف، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف، على صور، ومواصفات الهاتف، Samsung Galaxy A23.
ووفقا لمنصة، Geekbench، فإن الإصدار الذي، سيدعم شبكات، الجيل الرابع 4G فقط، من الهاتف Galaxy A23، سيتم تشغيله، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 680، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، أما الإصدار الذي، سيدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، فسيتم تشغيله، بالمعالج MediaTek Dimensity 700 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، ARM Mali-G57 MP2، وكلا الإصدارين، سيتوفران، مع ذاكرة داخلية، بسعة تبلغ حوالي، 64 جيجا بايت، أو 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة تبلغ حوالي، 4 جيجا رام، أو 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام.
كما أن الهاتف، Samsung Galaxy A23، سيصل مع، واجهة مستخدم، One UI 4، الأحدث من سامسونج، وسيعمل بنظام التشغيل، Android 12، الأحدث من جوجل، من اليوم الأول، وهذا يعني أنه، سيصل على، تحديثين رئيسين، وهما Android 13، وAndroid 14.
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