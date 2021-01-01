في تسريب جديدتظهر مواصفات هاتف Samsung Galaxy A23



Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A23

يبدو أن، موعد الإعلان، عن الهاتف، Samsung Galaxy A23، اقترب كثيرا، وذلك بسبب، الشهادات التي، حصل عليها الهاتف، والكثير من التقارير، التي تكشف عن، صور ومواصفات، الهاتف A23، حيث صدر الآن، تقرير جديد، من منصة اختبارات الأداء، Geekbench، يكشف عن المواصفات، الرئيسية لهذا الهاتف، القادم من سامسونج، بالإضافة إلى، بعض الصور الرسمية، التي تكشف عن، التصميم الأمامي، والخلفي للهاتف، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف، على صور، ومواصفات الهاتف، Samsung Galaxy A23.



ووفقا لمنصة، Geekbench، فإن الإصدار الذي، سيدعم شبكات، الجيل الرابع 4G فقط، من الهاتف Galaxy A23، سيتم تشغيله، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 680، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، أما الإصدار الذي، سيدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، فسيتم تشغيله، بالمعالج MediaTek Dimensity 700 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، ARM Mali-G57 MP2، وكلا الإصدارين، سيتوفران، مع ذاكرة داخلية، بسعة تبلغ حوالي، 64 جيجا بايت، أو 128 جيجا بايت، أو 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة تبلغ حوالي، 4 جيجا رام، أو 6 جيجا رام، أو 8 جيجا رام.



كما أن الهاتف، Samsung Galaxy A23، سيصل مع، واجهة مستخدم، One UI 4، الأحدث من سامسونج، وسيعمل بنظام التشغيل، Android 12، الأحدث من جوجل، من اليوم الأول، وهذا يعني أنه، سيصل على، تحديثين رئيسين، وهما Android 13، وAndroid 14.

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ووفقا للصور المسربة، فهذا الهاتف، سيحتوي على، ثقب بشكل النوتش، في أعلى الشاشة، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي ستأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، والتي ستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، Samsung Galaxy A23، سيحتوي على، 4 كاميرات، في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة، f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسوؤلة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، للإصدارين الـ 4G، والـ 5G، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 2K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الاختلاف في المعالج، لن يكون، هو الاختلاف الوحيد، بين إصدار، Galaxy A23 4G، وإصدار Galaxy A23 5G، حيث سيكون هناك اختلاف، في حجم الشاشة، حيث سيأتي، إصدار 4G، مع شاشة IPS LCD، بحجم 6.4 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، أما إصدار 5G، سيأتي مع، شاشة IPS LCD، بحجم 6.55 بوصة، وبنفس الجودة، ومعدل التحديث، وأيضا بنفس، تصميم الكاميرا الأمامية، الذي سيكون على، شكل نوتش قطرة الماء.وعلاوة على ذلك، فلم نتعرف، على أي، شيء بخصوص البطارية، سواء كان سعتها، أو قوة الشحن السريع، لذلك دعونا ننتظر، ظهور المزيد، من التسريبات، خلال الأيام القليلة القادمة، للكشف عن، باقي مواصفات، ومميزات الهاتف Samsung Galaxy A23، وذلك قبل، الإعلان الرسمي، المقرر قبل، نهاية شهر مارس.