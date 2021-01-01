اندرويد 13 سيدعم تشغيل ويندوز 11 على الهواتف الذكية

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في الأيام القليلة الماضية، قامت شركة جوجل، بمشاركة أول معاينة، لنظام التشغيل القادم، Android 13، مع المطورين، والصور الأولى، تؤكد أنه، سيجلب بعض، التغييرات الصغيرة، في الواجهة، مع تحسينات، في بعض الوظائف الموجودة، في Android 12، والآن قام أحد، المطورين المشاركين، في اختبار، نظام التشغيل القادم، بنشر بعض الصور، التي تشير إلى، ميزة جديدة، ومثيرة للاهتمام، تتيح للمستخدمين إمكانية، تشغيل نظام تشغيل إضافي، مثل Windows 11، على هاتف ذكي، يعمل بنظام أندرويد 13.



وقام المطور، Danny Lin، الذي يمتلك، هاتف Google Pixel 6، محدثا إلى، Android 13 Developer Preview، بتحميل إصدار ARM، من Windows 11، على هاتفه المحمول، وتمكن من، الوصول إلى، بعض التطبيقات، والبرامج الخاصة، بنظام التشغيل، الأحدث من مايكروسوفت، ولكن قبل ذلك، اضطر إلى، إجراء بعض التعديلات، حتى يتمكن من، تنزيل وتشغيل، Windows 11، على هاتفه، Pixel 6، بدون أي مشاكل، وفسر ذلك بأن، مميزات الهاتف الذكي، غير كافية، عند أداء بعض المهام.



Android 13 سيدعم تشغيل Windows 11 على الهواتف الذكية

وهذا يعني، أن ميزة، تشغيل جهاز افتراضي، يعمل بنظام ويندوز 11، على الهواتف الذكية، قادمة لا محال، مع نظام Android 13، ولكنها ستحتاج إلى، مميزات معينة، لذلك قد يكون، استخدامها على، الأجهزة اللوحية، أفضل، وأكثر فاعلية، بفضل وجود، شاشة كبيرة، تساعد المستخدمين على، تشغيل تطبيقات، سطح المكتب، على الجهاز اللوحي، بدون أي مشاكل، كما لو أنك، تستخدم جهاز كمبيوتر.

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من المؤكد أن، الشركة ستحسن القدرة، على تشغيل، نظام تشغيل مختلف، من خلال، أجهزة Android 13، في الإصدارات القادمة، وقبل إطلاق الإصدار المستقر، ومع ذلك، لا يبدو أن، هذا الميزة، ستتوفر لجميع الأجهزة، التي تعمل بنظام، أندرويد 13، لأنها تتطلب، مواصفات خاصة، وعلاوة على ذلك، فمن المحتمل أن، نرى ميزات جديدة، خلال الفترة القادمة.وكانت المعاينة الأولى، لنظام التشغيل القادم، قد أكدت أنه سيركز، بشكل كبير، على الخصوصية والأمان، حيث إن Google، تعتبر الخصوصية، أمرا ضروريا، وتريد إنشاء، نظام خصوصية، عالي الجودة، وتريد أن يكون، نظام التشغيل، الخاص بها، هو الأكثر أمانا، مع عناصر تحكم أكثر، وكمثال على ذلك، فإن الشركة، شوقت لمنتقي صور جديد، وإذن Wi-Fi أحدث، بالإضافة إلى، حماية أفضل، لخصوصية الصور، ومقاطع الفيديو، يتيح لك إمكانية، مشاركة الصور، الموجودة على جهازك، والصور الموجودة، على السحابة، بأمان وبدون أذونات، وبعد الآن، لن تضطر التطبيقات، إلى طلب إذن، للوصول إلى الصور، ومقاطع الفيديو، الموجودة على أجهزتك، وبفضل منتقي الصور الجديد، ستتمكن التطبيقات، من الوصول، إلى الصور، أو مقاطع الفيديو، التي تحددها فقط، من دون الاطّلاع، على باقي المعرض، وبالتالي تحسن الخصوصية.Android 13 سيدعم تشغيل Windows 11 على الهواتف الذكيةكما أن، جوجل شاركت، جدول وصول، Android 13، حيث إن، المعاينة الأولى، للمطورين متاحة الآن، والمعاينة الثانية، والأخيرة، ستتوفر في، شهر مارس 2022، على أن يكون، هناك 4 إصدارات، تجريبية، تتوفر في، الفترة بين، أبريل، ويوليو، وبعد ذلك، سيتم إطلاق، الإصدار المستقر، لهواتف Google Pixel، المؤهلة، وذلك خلال، شهر أغسطس، وخلال الربع الأخير، من عام 2022، ستبدأ باقي الشركات، المصنعة للهواتف الذكية، بإرسال التحديث المستقر، لهواتفها.