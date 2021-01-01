هل تنجح 3 سيارات كهربائية ألمانية قوية في التغلب على تسلا موديل X؟

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انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لسباق سحب بين 4 سيارات كهربائية قوية من أمريكا وألمانيا، حيث كانت السيارة الأولى في هذا السباق تسلا موديل X الكهربائية من فئة SUV، وفي مواجهتها ظهرت 3 سيارات قوية من ألمانيا، وهم أودي e-tron، وBMW iX، وEQC من مرسيدس-بنز.



ونظم هذا السباق موقع Carwow الإنجليزي للسيارات، وهو موقع إنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي المترجم بالكامل للغة العربية لمعرفة كل التفاصيل عن هذه الموديلات الأربعة السابق ذكرها وأهم مميزاتهم.

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شاهد الفيديو: