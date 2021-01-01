«جمارك مرسيدس c200» موديل 2021 شامل الضرائب ورسم التنمية.



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قال أسامة سامي الخبير الجمركي، إن الرسوم الجمركية المستحقة علي سيارة رسيدس c200 موديل 2021 موتور1600 سي سي تقدر بنحو 750 الف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 ?، ورسم التنمية بنسبة 3 ?.



وتقدم مرسيدس-بنز C-Class الجديدة بمحرك سعة 1500 سي سي تربو مدعم بنظام كهربائي 48 فولت وناقل حركة أوتوماتيكي من طراز 9G-TRONIC للمساعدة في توفير أقوى أداء للسيارة. .



أما السيارة C200 فمزودة بمحرك 1500 سي سي يولّد 204 حصان، ويتيح للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 7.3 ثانية

قد يعجبك أيضا...

تأتي سيارة مرسيدس الجديدة بـمحرك جديد سعة 1500 سي سي بدعم من نظام كهربائي 48 فولت. سيتم طرح السيارة في 3 موديلات هي: C180 AVANTGARDE Plus، وC180 Sport وC200 Sport. ومن أهم العناصر الجديدة في السيارة: التصميم الخارجي والداخلي الجديد كليًا، والمحرك الجديد سعة 1500 سي سي والذي تم تزويد الموديلات الثلاث به، وشاشة عرض قائد السيارة قياس 12.3 بوصة، وشاشة العرض المركزية فائقة الوضوح قياس 11.9 بوصة والمصممة بميل قليل نحو قائد السيارة، بالإضافة للتصميم الجديد لعجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف، والكشافات الأمامية الرقمية السيارة C-Class الجديدة كليًا تتمتع بـأبعاد تصميمية جديدة. فغطاء المحرك الرياضي يبرز الإحساس بقوة السيارة والانطلاق. ويؤكد تصميم السيارة العريض والعجلات الرياضية البارزة قياس 18 بوصة مرة أخرى على المظهر الرياضي لها. تأتي الموديلات الثلاث للسيارة C-Class بالنجمة الفضية الشهيرة تتوسط الشبكة الأمامية، كما تأتي فئة Sport بـعناصر AMG التصميمية، مثل شبكة السيارة ماسية الشكل مع النجمة الفضية المصنوعة من الكروم مع تصميم خارجي أكثر