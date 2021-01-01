أسعار «مرسيدس E200» في سوق المستعمل | تبدأ من 65 ألف جنيه



مرسيدس E200 مرسيدس E200

في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وتفاقم أزمة الأوفر برايس، ونقص المعروض من «السيارات الزيرو»، اتجه الكثير من راغبي امتلاك سيارة خاصة للبحث عن احتياجاتهم في سوق السيارات المستعملة.



لذلك تقدم «الأهرام أوتو»، بيان بأسعار سيارات «مرسيدس E 200»، في سوق المستعمل، باختلاف الموديلات، على النحو التالي:



مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 2021، عداد 7 آلاف كيلو، بسعر 1,380,000 جنيه.



مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 2020، عداد 30 ألف كيلو، بسعر 1,200,000 جنيه.

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مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 2017، عداد 60 ألف كيلو، بسعر 1,050,000 جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 2005، عداد 200 ألف كيلو، بسعر 285 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 2013، عداد 120 ألف كيلو، بسعر 610 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 1998، عداد 300 ألف كيلو، بسعر 200 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 1986، عداد 185 ألف كيلو، بسعر 120 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 2010، عداد 110 ألف كيلو، بسعر 520 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 1985، عداد 200 ألف كيلو، بسعر 100 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 1997، عداد 160 ألف كيلو، بسعر 185 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 2015، عداد 35 ألف كيلو، بسعر 770 ألف جنيه.مرسيدس E 200، أتوماتيك، موديل 1979، بسعر 65 ألف جنيه.