أودي تبني مصنعاً للسيارات الكهربائية في الصين

أعلنت شركة “أودي” المملوكة لمجموعة “فولكس فاجن” الألمانية للسيارات اليوم الأربعاء، أنها حصلت على الضوء الأخضر لبناء مصنع جديد لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين.
وعقب الحصول على موافقة السلطات الصينية، من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المصنع في مدينة تشانجتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين قريبا، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء بحلول نهاية عام 2024.
وتخطط “أودي” لإنتاج حوالي 150 ألف سيارة كهربائية سنويا في المصنع، والذي سيُجرى تشغيله بالاشتراك مع شريكها الصيني “فاو”.
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