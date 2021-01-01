أودي تبني مصنعاً للسيارات الكهربائية في الصين

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة “أودي” المملوكة لمجموعة “فولكس فاجن” الألمانية للسيارات اليوم الأربعاء، أنها حصلت على الضوء الأخضر لبناء مصنع جديد لتصنيع السيارات الكهربائية في الصين.

وعقب الحصول على موافقة السلطات الصينية، من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المصنع في مدينة تشانجتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين قريبا، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال البناء بحلول نهاية عام 2024.

وتخطط “أودي” لإنتاج حوالي 150 ألف سيارة كهربائية سنويا في المصنع، والذي سيُجرى تشغيله بالاشتراك مع شريكها الصيني “فاو”.

وفي البداية تخطط “أودي” لإنتاج ثلاثة طرازات في المصنع باستخدام “المنصة الكهربائية الممتازة” المطورة بشكل مشترك بين “أودي” و”بورشه”.
وجاء في بيان “أودي”: “سنبدأ بسيارة دفع رباعي تعمل بالكهرباء وسيارة سيدان كهربائية”، مضيفة أن المصنع سيكون به مجموعة بطاريات خاصة به إلى جانب وحدات المكابس، وتركيب الهياكل، والطلاء، والتجميع.

وقال رئيس “أودي”، ماركوس دوسمان، إن المصنع الجديد سيكون له “دور مركزي في استراتيجية الشركة في الانتقال الكهربائي في الصين”.

المصدر: المصرى اليوم

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