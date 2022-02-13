رفع تمويلات الأفراد ببنك «البركة مصر» إلى 2.48 مليار جنيه بنهاية 2021

ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد ببنك البركة- مصر بنهاية شهر ديسمبر 2021، لتسجل 2.48 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة بقيمة 298 مليون جنيه، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع المرابحات والمشاركات والمضاربات العقارية للأفراد بالبنك بنهاية 2021، لتصل إلى 565 مليون جنيه مقابل 557 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وارتفاع مرابحات ومشاركات ومضاربات الأفراد الشخصية لتصل إلى 1.89 مليار جنيه مقابل 1.60 مليار جنيه، حدّ منها أرصدة بطاقات الائتمان التي تراجعت إلى 25.07 مليون جنيه، مقابل 25.98 مليون جنيه خلال الفترة.
وحقق بنك البركة -مصر صافي ربح بلغ 1.132 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 1.247 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما وصلت أرباح البنك قبل الضرائب إلى 1.746 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 1.996 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
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