رفع تمويلات الأفراد ببنك «البركة مصر» إلى 2.48 مليار جنيه بنهاية 2021

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ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد ببنك البركة- مصر بنهاية شهر ديسمبر 2021، لتسجل 2.48 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة بقيمة 298 مليون جنيه، بحسب القوائم المالية المستقلة للبنك.



جاء ذلك نتيجة ارتفاع المرابحات والمشاركات والمضاربات العقارية للأفراد بالبنك بنهاية 2021، لتصل إلى 565 مليون جنيه مقابل 557 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وارتفاع مرابحات ومشاركات ومضاربات الأفراد الشخصية لتصل إلى 1.89 مليار جنيه مقابل 1.60 مليار جنيه، حدّ منها أرصدة بطاقات الائتمان التي تراجعت إلى 25.07 مليون جنيه، مقابل 25.98 مليون جنيه خلال الفترة.



وحقق بنك البركة -مصر صافي ربح بلغ 1.132 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 1.247 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما وصلت أرباح البنك قبل الضرائب إلى 1.746 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 1.996 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

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وسجل عائد المرابحات والمضاربات والمشاركات والايرادات المشابهة 7.205 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 7.576 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، فيما سجل صافي الدخل من العائد 2.749 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 2.450 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.وبلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 271.5 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 196.867 مليون جنيه بنهاية 2020، وبلغ إجمالي أصول البنك 82.321 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 75.533 مليار جنيه بنهاية 2020.وسجلت مرابحات ومضاربات ومشاركات البنك للعملاء 21.030 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 19.565 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما ارتفعت إجمالي ودائع العملاء لتسجل 72.569 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 66.471 مليار جنيه بنهاية 2020.وسجل إجمالي حقوق الملكية بالبنك 6.004 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 5.028 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه، بينما تراجعت استثمارات البنك في الشركات التابعة لتسجل 98 مليون جنيه مقابل 196 مليون جنيه بنهاية 2020.