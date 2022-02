تنزيل تطبيقات صينية من متاجر التطبيقات التابعة ل أبل وجوجل

جوجل جوجل

بعدما حظرت الهند في وقت سابق العديد من التطبيقات الصينية، قالت جوجل إنها حظرت مؤقتًا الوصول إلى التطبيقات التي تم الإخطار بها على متجر Play، كما قامت Apple أيضًا بسحب العديد من هذه التطبيقات ، بما في ذلك Garena Free Fire ، من متجر التطبيقات الخاص بها.



التطبيقات الأخرى المحظورة هي Music Plus - MP3 Player, equaliser Pro - Volume Booster & Bass Booster, Video Player Media All Format, Music Player - Equaliser & MP3, Volume Booster - Loud Speaker & Sound Booster, CamCard for SalesForce Ent, Isoland 2: Ashes of Time Lite, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, APUS Security HD (Pad Version), Parallel Space Lite 32 Support, Viva Video Editor - Snack Video Maker with Music, Nice video baidu, AppLock, Astracraft والمزيد.



وتعد هذه أول مجموعة من التطبيقات تحظرها الحكومة هذا العام بعد حظر إجمالي 270 تطبيقًا منذ عام 2020، فيما تمتلك شركة Sea التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها لعبة "Garena's Free Fire" التي تم سحبها من متجر Google Play ومتجر Apple App Store في الهند، كما أن لعبة battle royale لديها ملايين المستخدمين في الهند.