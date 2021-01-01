بعيدا عن البيتكوين تويتر يتيح لك إرشاد المبدعين باستخدام Ethereum

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صورة الخبر: تويتر
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لا يقيد Twitter عشاق التشفير على استخدام Bitcoin ، ووسعت الشبكة الاجتماعية خيارات البقشيش الخاصة بها للسماح للمبدعين بإضافة عنوان Ethereum الخاص بهم، وإذا كنت تجلس على مخزون من تلك العملة المشفرة الرئيسية الأخرى، فيجب أن يكون من الأسهل إظهار دعمك، وفقا لتقرير engadged.

ويضيف التوسع أيضًا دعمًا لثلاث خدمات دفع، بما في ذلك Barter و Paga و Paytm، ويمكنك إرسال النصائح من خلال زيارة أيقونة التلميحات في الملف الشخصي لشخص ما على تويتر، وإذا كنت ترغب في تلقي النصائح وكان عمرك لا يقل عن 18 عامًا ، فيمكنك اختيار تعديل ملف التعريف الخاص بك وتمكين النصائح. ويعد دعم Ethereum مفيدًا إذا لم تكن متحمسًا للبيتكوين مثل رئيس Twitter السابق Jack Dorsey.

ومع ذلك من بعض النواحى يكون دعم خدمة الدفع أكثر فائدة، وتعتبر Barter و Paga و Paytm مفيدة في الهند ونيجيريا ودول أخرى حيث تزدهر مدفوعات الهاتف المحمول. ولا تسمح خطوة Twitter لمزيد من الأشخاص فقط بتقديم النصائح ، بل تجعلها أكثر عملية للمبدعين الرقميين للعمل في بلدان معينة.

المصدر: بوابة دار المعارف

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