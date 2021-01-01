تحديثا جديدا لنظام تشغيل Windows 11 من مايكروسوفت

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أصدرت Microsoft معاينة جديدة لتحديث قادم لنظام التشغيل Windows 11، وهي تعرض بعض الميزات والتغييرات الجديدة المثيرة التي سيتحمس الكثيرون بشأنها، وفقا لتقرير digitaltrend.



وعلى وجه التحديد ، هذا هو Windows 11 Insider Preview Build 22557 ، وسيتمكن المختبرين في Dev Channel من الوصول إلى أحدث برامج Windows 11 ، والتي تتضمن إيماءات اللمس الجديدة والتعليقات التوضيحية الحية وتجربة جديدة تسمى "التركيز" وغير ذلك الكثير.



وإيماءات اللمس الجديدة مثيرة للاهتمام بشكل خاص ، وهي تتضمن الآن تمريرات مباشرة من شريط المهام، ويؤدي التمرير السريع من الجانب الأيمن لشريط المهام إلى إظهار الإعدادات السريعة ، بينما يؤدى التمرير سريعًا لأعلى من منتصف شريط المهام إلى تشغيل قائمة ابدأ.

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وبالمثل ، قامت Microsoft بتحسين الرسوم المتحركة لإيماءة مركز الإشعارات ، وهي عبارة عن انتقاد من يمين الشاشة إنه الآن يتبع إصبعك بدلاً من مجرد تحريكه.هناك ميزة إنتاجية جديدة ومثيرة للاهتمام مدرجة في التصميم أيضًا، ويمكنك الآن ضبط سطح المكتب الخاص بك على "عدم الإزعاج" ، أو تجربة جديدة تسمى "التركيز" ، والتي بالإضافة إلى DND (عدم الإزعاج) ، تتكامل مع جلسات التركيز في تطبيق الساعة.ويتيح لك ذلك تشغيل موسيقى هادئة أو عرض قائمة المهام الخاصة بك من تطبيق To-Do، وسيعمل التركيز أيضًا على وميض التطبيقات في شريط المهام أثناء الجلسات المحددة بوقت ، والتي يمكن تخصيصها جميعًا ضمن الإعدادات.وبالإضافة إلى هاتين الميزتين ، إليك بعض الميزات البارزة الأخرى في سجل التغيير Windows 11 Build 22557: 1 يمكن استخدام التعليقات المباشرة كأداة وصول للصم أو ضعاف السمع ، من خلال محتوى الصوت أو الفيديو.يمكن الوصول إليه عبر اختصار لوحة المفاتيح WIN + Ctrl + L أو من خلال قسم إمكانية الوصول في الإعدادات السريعة . 2 اسحب التطبيقات وأفلتها معًا لإنشاء مجلدات في منطقة التطبيقات المثبتة في قائمة ابدأ. ثم قم بتنظيم المجلدات عن طريق إضافة التطبيقات أو إزالتها أو ترتيبها في مجلدات وفقًا لما تفضله. قد يضيف البناء المستقبلي القدرة على تسمية المجلدات وإعادة تسميتها.3 تظهر الملفات المثبتة الآن فوق الملفات الأخيرة في File Explorer لتسهيل الوصول إليها. 4 تكامل التخزين السحابي على OneDrive ، المتزامن مباشرة في File Explorer ومن المتوقع أن يصبح الإصدار العام من Windows 11 متاحًا في وقت لاحق من هذا الشهر ومع ذلك ليس هناك ما يضمن أن الميزات المعروضة في بنية المطور ستصل إلى الإصدار الرسمي. وأصدرت Microsoft Windows 11 Build 22000.526 (KB5010414) لمستخدمي Windows Insiders في الإصدار التجريبي وإصدار قنوات المعاينة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تكون هذه المعاينة واحدة من آخر المعاينة قبل طرح الإصدار العام.