للبيع بالمزاد العلني ماسة زرقاء تقدر قيمتها 48 مليون دولار.



ماسة زرقاء ماسة زرقاء

تعرض دار "سوذبيز » في هونج كونج" أكبر ماسة زرقاء ونادرة تُطرح في مزاد على الإطلاق للبيع في أبريل من هذا العام، إذ تقدر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار أميركي.



وال ماسة ال زرقاء «دي بيرز كالينان بلو» ، التي يزيد وزنها على 15 قيراطاً، وعثر عليها عام 2021 من منجم "كالينان" في جنوب أفريقيا، وهو أحد المصادر القليلة في العالم للماس الأزرق شديد الندرة.



قال فرانك إيفريت، نائب الرئيس ومدير مبيعات ال مجوهرات في دار "سوذبيز"، إن الجوهرة رائعة على مستويات عدة.

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وأضاف "إنها نادرة بسبب الحجم، فوزنها يزيد على 15 قيراطاً، وهي زرقاء زاهية، ولا تشوبها شائبة من الداخل، وفي الحقيقة، أحد أكثر الجوانب ندرة فيها هو طريقة قطعها".وتابع، "أعتقد بأننا سنرى اهتمامًا هائلًا بهذه ال ماسة عندما يعرض في المزاد في آخر الأمر... سوق ال مجوهرات قوية للغاية في الوقت الحالي، مثلما كانت حقًا خلال السنوات العديدة الماضية، لكن أحد أقوى القطاعات هو الألماس الملون، وأحد أقوى الألوان هو اللون الأزرق".في حين صنف المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة، ال ماسة على أنها زرقاء زاهية، وهو أعلى تصنيف لوني ممكن وفقًا لدار "سوذبيز"، ولم يمنحه المعهد إلا لما لا يزيد على واحد في المئة من الماس الأزرق المقدم إليه.