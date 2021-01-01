سعر ومواصفات هاتف realme 9. بـ4 كاميرات

بدأت شركة «ريلمي» في إطلاق أحدث مجموعة من الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، وأعلنت عن سعر ومواصفات realme 9، استعدادا لطرحه في الأسواق العالمية قريبا، بعد فترة انتشرت فيها تسريبات عن مواصفات هواتفها الجديدة وعروضها، ومع وجود تقارير متناقضة عندما حول المواصفات، نشرت الشركة البيانات الرسيمة للهاتف الجديد.
سعر ومواصفات realme 9
أعلنت الشركة بالفعل عن هاتف اسمه Realme 9i وطرحته للبيع في الهند وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى، وأكدت الشركة أيضا أنها أطلقت نسخة 9 Pro عالميًا، بما في ذلك الهند وأوروبا، بداية من اليوم، لكن ليس هناك أي تفاصيل رسمية حول موعد إطلاق Realme 9 أو حتى مواصفاته وسعره.
هاتف Realme 9 يعتبر نسخة من Realme 8
ليس هناك الكثير من التسريبات القوية حول Realme 9، ولكن المعلومات الرسمية حتى الآن أن الهاتف، من الناحية الفنية، مطابق لـ«Realme 8 5G»، فالمواصفات هي نفسها تقريبا باستثناء مجموعة الشرائح الأساسية «Dimensity 810» للمعالج بدلا من «8 5G's Dimensity 700».
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