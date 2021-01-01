سعر ومواصفات هاتف realme 9. بـ4 كاميرات



realme 9 realme 9

بدأت شركة «ريلمي» في إطلاق أحدث مجموعة من الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، وأعلنت عن سعر ومواصفات realme 9، استعدادا لطرحه في الأسواق العالمية قريبا، بعد فترة انتشرت فيها تسريبات عن مواصفات هواتفها الجديدة وعروضها، ومع وجود تقارير متناقضة عندما حول المواصفات، نشرت الشركة البيانات الرسيمة للهاتف الجديد.



سعر ومواصفات realme 9

أعلنت الشركة بالفعل عن هاتف اسمه Realme 9i وطرحته للبيع في الهند وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى، وأكدت الشركة أيضا أنها أطلقت نسخة 9 Pro عالميًا، بما في ذلك الهند وأوروبا، بداية من اليوم، لكن ليس هناك أي تفاصيل رسمية حول موعد إطلاق Realme 9 أو حتى مواصفاته وسعره.



هاتف Realme 9 يعتبر نسخة من Realme 8

ليس هناك الكثير من التسريبات القوية حول Realme 9، ولكن المعلومات الرسمية حتى الآن أن الهاتف، من الناحية الفنية، مطابق لـ«Realme 8 5G»، فالمواصفات هي نفسها تقريبا باستثناء مجموعة الشرائح الأساسية «Dimensity 810» للمعالج بدلا من «8 5G's Dimensity 700».

قد يعجبك أيضا...

تشمل المواصفات الأخرى بطارية بقوة 5000 مللي أمبير وشاشة 6.5 بوصة ووحدة كاميرا ثلاثية مزودة بكاميرا رئيسية 48 ميجا بكسل بالإضافة إلى مستشعرين 2 ميجا بكسل، وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل على الوجه الأمامي.ويأتي الهاتف الجديد المنتظر بـ6 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية «رام» و64 جيجا بايت للتخزين الداخلي، ولكن كما هو الحال مع Realme 8، من المحتمل أن تتوفر تكوينات متعددة للذاكرة العشوائية والتخزين.يتوقع الخبراء أن سعر هذا الهاتف سوف يزيد قليلا عن سعر Realme 9I الذي يتراوح بين 195 و215 دولار.