كاف يوضح سبب قرار منع جمهور الهلال ضد الأهلي

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كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن سبب التراجع عن قرار حضور جمهور الهلال السوداني ضد الأهلي يوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.





وقال المصدر لـ FilGoal.com: "بعد خروج خطاب كاف بالموافقة على حضور الجمهور، راجعت لجنة المسابقات في الاتحاد الاشتراطات الأمنية، واتضح أن الضمانات الأمنية المقدمة من الهلال غير كافية".

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وكانت لجنة التراخيص في كاف قد وضعت بعض الاشتراطات الأمنية على استاد الجوهرة الزرقاء للسماح بدخول الجماهير حين منحته الموافقة لاستضافة مباريات دوري الأبطال.وأوضح المصدر "تلك الضمانات التي قدمها الهلال لم تكن كافية، فتم منع حضور الجمهور".وفي المقابل، تم تأجيل الاجتماع الفني للمباراة، ليقام في السادسة مساء اليوم عوضا عن الثانية عشر ظهرا، في أحد الفنادق بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور مندوبي الناديين ومسؤولي الكاف وطاقم التحكيم.ويحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق.ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني، والاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وكافة التعليمات المتعلقة بالجانب التنظيمي.