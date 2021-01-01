تعرف علي الفيتامينات لتقوية الذاكرة



تقوية الذاكرة تقوية الذاكرة



إذا كنت تبحثين عن فيتامينات وأحماض دهنية تعمل على إبطاء أو منع فقدان الذاكرة فيمكنك الاعتماد على الفيتامينات مثل فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ه.



إليك فوائد كل منها الصحية وفقا لموقع "healthline"فيتامينات تقوية الذاكرة .



فيتامين ب 12

يعتبر نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء أو المعدة ، أو لدى النباتيين.

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أحماض أوميجا 3 الدهنيةتشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من أحماض أوميجا 3 الدهنية يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لمن يعانون من مشاكل في الذاكرة.فيتامين هـعلى الرغم من أن فيتامين هـ لا يقلل على ما يبدو من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، إلا أنه قد يبطئ تقدمه.وأثارت الدراسات الحديثة مخاوف بشأن زيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص غير الأصحاء الذين يتناولون جرعات عالية من فيتامين هـ ، لذا تأكدى من استشارة طبيبك قبل تناول هذا المكمل.يعد نقص فيتامين هـ نادر الحدوث ، على الرغم من أنه قد يحدث عند الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الدهون.يوجد الفيتامين في:المكسراتبذورالزيوت النباتيةالخضار ، مثل السبانخ والبروكليتغيير نمط حياتك وتعزيز ذاكرتكبجانب الفيتامينات والمكملات السابقة يمكنك تغيير نمط حياتك وتعزيز ذاكرتك فعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد للوقاية من مرض الزهايمر ، فقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في تقليل المخاطر.أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، وقد يساعد أيضًا في إطالة عمر الأشخاص كما يركز النظام الغذائي في الوقت نفسه على الفواكه والخضروات والمكسرات بكميات معتدلة مقارنة بمنتجات الألبان والأسماك والدواجن.