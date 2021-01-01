تعرف علي الفيتامينات لتقوية الذاكرة

تقوية الذاكرة
إذا كنت تبحثين عن فيتامينات وأحماض دهنية تعمل على إبطاء أو منع فقدان الذاكرة فيمكنك الاعتماد على الفيتامينات مثل فيتامين ب 12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ه.
إليك فوائد كل منها الصحية وفقا لموقع "healthline"فيتامينات تقوية الذاكرة .
فيتامين ب 12
يعتبر نقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأمعاء أو المعدة ، أو لدى النباتيين.
أحماض أوميجا 3 الدهنية
تشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من أحماض أوميجا 3 الدهنية يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لمن يعانون من مشاكل في الذاكرة.
فيتامين هـ
على الرغم من أن فيتامين هـ لا يقلل على ما يبدو من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، إلا أنه قد يبطئ تقدمه.
وأثارت الدراسات الحديثة مخاوف بشأن زيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص غير الأصحاء الذين يتناولون جرعات عالية من فيتامين هـ ، لذا تأكدى من استشارة طبيبك قبل تناول هذا المكمل.
يعد نقص فيتامين هـ نادر الحدوث ، على الرغم من أنه قد يحدث عند الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الدهون.
يوجد الفيتامين في:
المكسرات
بذور
الزيوت النباتية
الخضار ، مثل السبانخ والبروكلي
تغيير نمط حياتك وتعزيز ذاكرتك
بجانب الفيتامينات والمكملات السابقة يمكنك تغيير نمط حياتك وتعزيز ذاكرتك فعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد للوقاية من مرض الزهايمر ، فقد أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في تقليل المخاطر.
أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، وقد يساعد أيضًا في إطالة عمر الأشخاص كما يركز النظام الغذائي في الوقت نفسه على الفواكه والخضروات والمكسرات بكميات معتدلة مقارنة بمنتجات الألبان والأسماك والدواجن.
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