تعرف عليها .. أمراض يعالجها القرنفل

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القرنفل


فوائد صحية لتناول القرنفل أو إضافته لأطباق طعامك فهو يحتوي على العديد من المركبات الصحية مثل الأوجينول إضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة التى تحارب الإصابة بالسرطانات المختلفة إليك وفقا لموقع هيلث فوائد صحية أخرى لتناول القرنفل .وفقا لموقع هيلث

القرنفل للعظام

يمكنك الاستفادة من القرنفل لتقوية عظامك فهو يحتوي على المنجنيز ، الذي يمكن أن يقوي العظام ويحارب هشاشة العظام

القرنفل لعلاج الربو

تشير الدراسات إلى أنه يمكن استخدام القرنفل لعلاج الربو ، لغناه بمركبات الأوجينول المضادة للربو ومشاكل التنفس و تقليل الانزعاج الناتج عن الربو.

أما عن زيت القرنفل فله رائحة معينة تنظف الممرات الأنفية. كما أنه يساعد في علاج السعال والرشح والربو والجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية.

علاج التوتر
من ضمن الفوائد الأخرى لزيت القرنفل فائدته في علاج الإجهاد فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية عن طريق تقليل الإرهاق الذهني وتقليل علامات التعب.

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القرنفل للهضم

يساعد استخدام القرنفل في تقوية الجهاز الهضمي عن طريق تنشيط إنزيمات الهضم والتقليل من أعراض سوء المعدة مثل انتفاخ البطن والغثيان والإسهال والغازات وعسر الهضم .

القرنفل للالتهابات

قد يخفف القرنفل الألم ويقلل الالتهاب و يعمل وجود مركبات الأوجينول في القرنفل كعامل مضاد للالتهابات ، وبالتالي يمكن رؤية تأثيره في الجسم.

القرنفل لمرض السكري

يساعد القرنفل على التحكم في مرض السكري و نسبة الجلوكوز في الدم.

المصدر: موقع هيلث

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