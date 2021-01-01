شبانة :فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بـ الزمالك رفض تواجد حسام البدري مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شبانة أن مسئولي الزمالك تلقوا ترشيحا بالتعاقد مع حسام البدري لخلافة باتريس كارتيرون، حيث يرتبط البدري بعلاقة قوية مع رئيس الزمالك الذي سبق وفاوضه أكثر من مرة.
وقوبل الأمر بالرفض من جانب أمير مرتضى والذي يتمسك بتواجد مدير فني أجنبي حال رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق ويرى أن وجود البدري سيتسبب في مشاكل بسبب شخصيته القوية وهو الأمر الذي قد يؤدي لصدام مع بعض اللاعبين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!