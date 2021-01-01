تعرف علي مضاعفات إلتهاب الأوعية الدموية

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إلتهاب الأوعية الدموية


شدد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، على أن إلتهاب الأوعية الدموية أمر وراد الحدوث وينتج عنه ظهور بعض الأورام الحميدة.

وأكد الدكتور وليد الدالي أنه لا يوحد سبب محدد لحدوث تلك الأورام الحميدة ولم تثبت الأبحاث انها وراثية.

وقال الدكتور وليد الدالي إن أعراض ظهور الأورام الحميدة نتيجة إلتهاب الأوعية الدموية متعددة منها السعال المصحوب بدم أو بلغم دموي وأنسداد الأنف ونزف الانف غير المبرر.

وأضاف أن هناك أعراض أخرى مثل ضيق النفس أو الصفير، و الحُمّى، و الإرهاق، و ألم المفاصل، و تنميل في الأطراف أو أصابع اليدين أو القدمين، و فقدان الوزن المفاجىء، وظهور دم في البول، وظهور تقرحات على الجلد أو كدمات أو طفح، و احمرار العين أو الشعور بحرقان أو ألم فيها، وكذلك وجود مشاكل في الإبصار، و التهاب في الأذن ومشاكل في السمع.

وشدد الدكتور وليد الدالي على ضرورة التوجه للطبيب إذا حدث سيلان في الأنف مستمر ولا ينتهي بأدوية البرد العادية، أو إذا كان مصحوبا بنزيف في الأنف ومواد تشبه القيح والسُّعال المصحوب بخروج الدم أو أي علامات تحذيرية أخرى تدل على الورم الحميد المصاحب لالتهاب الأوعية، لأن هذا المرض مضاعفاته تحدث بشكل سريع وبالتالي من الأفضل اكتشافه مبكرا وعلاجه على الفور.

المصدر: elbalad

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