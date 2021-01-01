طريقة عمل بيف رول بالخضار والارز



بيف رول بالخضار بيف رول بالخضار



اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة نقدم لكم اليوم طريقة لعمل اللحمة سهلة وتحفة بيف رول بالخضار والارز للشيف علاء الديب



المقادير

1- عدد 6 شرائح بيف ستيك .

2- كيس خضار مشكل .

3- حوالى 1 كوب بصل اخضر مقطع شرائح الأخضر.

4- معلقة ص ملح - فلفل - جنزبيل .

5- ربع كوب صويا صوص الخفيفة.

6- 3 ملاعق ك من مرقة اللحم، أو الدّجاج.

7- ملعقة كبيرة خل ابيض، أوتفاح.

8 - عدد 2 معلقة ص سكر.

9- عدد 2 ملعقة ك زّيت .

10 - عدد 2 معلقة كبيرة زبدة .

11- حوالى نص كوب مشروم فريش او معلب

12- ارز ابيض مطبوخ .





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طريقة عمل بيف رول1- فى حلة صغيرة نضع ماء على النار على حرارة متوسطة ثم نضع الحضار المشكل والبصل للمدة 10 دقائق ثم نرفعها من على النار ونصفيه ونضعه فى طبق ونضع عليه ماء مثلج .لمدة دقيقتين ثم نرفعه ويترك جانبا2- نضع قطعة الستيك على تربيزة المطبخ ثم نضع فوقها ورق نايلون ثم نستعمل مدق اللحم لتدقي اللحم، ويصبح سمكه أقل3- نخلط الارز الابيض والخضار المشكل والبصل فى طبق عميق ويتم التقليب خيدا حتى تتجانس المكونات تماما4- نضع شريحة واحدة من الستيك بشكل طولي، ثم نضع قليل من خليط الارز في كل قطعة ستيك.يلف الستيك بشكلٍ أسطواني، ثم نثبت آخره بعود خشبي صغير، نعيد الخطوات حتى تنتهي قطع البيف رول كلّها.5- نخلط الصويا صوص، والمرقة، والسكر، والخل، في طبق عميق،6- نغطس كل حبات الرول فيها حتى تتغلف جيداً.7- نضع طاسة كبيرة على النار مع قليل من الزيت على النار ثم نضع البيف رول ويتم تحمره من كل الجوانب جيدا حتى يصبح لونه واحد من كل الجوانب8 - نرفع البيف رول من الطاسة إلى طبق ونغطه بورق قصدير، ونتركه إلى أن يرتاح، وتحبس كل العصارات اللذيذة بداخله.9- نضع الزبدة فى طاسة صغيرة، ونشوح فيها المشروم ونضع رشة فلفل وملح وجنزبيل حتّى يصبح لونه ذهبياً، ثم نضع باقى خليط الصويا صوص لمدة 5 دقائق10 - باقى الارز والخضار والبصل يتم خلطه مع بعض ويقلب جيدانقدّم البيف رول في طبق مع الأرز بالخضار والمشروم بالصوص.