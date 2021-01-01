تفاصيل .. القواعد التي اعلنها آداب القاهرة قبل تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن القواعد الخاصة بتسجيل المقررات الدراسية للبرامج الخاصة بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .
قواعد التسجيل
الحد الأدنى للتسجيل 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية
الحد الأقصى للتسجيل 18 ساعة معتمدة أو 8 مقررات دراسية
لا يسمح للطالب المنذر أكاديميا (الذى يتراوح معدله التراكمى 1.5) بالتسجيل فى أكثر من 12 ساعة معتمدة
لا يسمح للطالب المنذر أكاديميا (الذى يتراوح معدله التراكمى بين 1.5 و 2 ) بالتسجيل فى أكثر من 15 ساعة أو 6 مقررات
يسمح لطلاب المستوى الرابع بالتسجيل فى 24 ساعة معتمدة أو 10مقررات دراسية .
txtإعلام القاهرة تبدأ في تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني الأسبوع القادم
txtعميد آداب القاهرة يكشف سبب تحويل أول أسبوع بالفصل الدراسي الثاني «أونلاين»
كما أعلنت كلية الاداب ، عن بعض التعليمات الهامة التى يجب على الطالب مراعاتها عند تسجيل المقررات الدراسية وتتمثل فى :
1- فى حالة عدم اكتمال المقررات التى يرغب الطالب فى دراستها داخل المجموعة عليه تغيير المجموعة ، حيث لن تضاف للطالب أى مقررات غير التى سجلها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!