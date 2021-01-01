تفاصيل .. القواعد التي اعلنها آداب القاهرة قبل تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن القواعد الخاصة بتسجيل المقررات الدراسية للبرامج الخاصة بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .



قواعد التسجيل

الحد الأدنى للتسجيل 12 ساعة معتمدة أو 4 مقررات دراسية

الحد الأقصى للتسجيل 18 ساعة معتمدة أو 8 مقررات دراسية

لا يسمح للطالب المنذر أكاديميا (الذى يتراوح معدله التراكمى 1.5) بالتسجيل فى أكثر من 12 ساعة معتمدة

لا يسمح للطالب المنذر أكاديميا (الذى يتراوح معدله التراكمى بين 1.5 و 2 ) بالتسجيل فى أكثر من 15 ساعة أو 6 مقررات

يسمح لطلاب المستوى الرابع بالتسجيل فى 24 ساعة معتمدة أو 10مقررات دراسية .

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كما أعلنت كلية الاداب ، عن بعض التعليمات الهامة التى يجب على الطالب مراعاتها عند تسجيل المقررات الدراسية وتتمثل فى :



1- فى حالة عدم اكتمال المقررات التى يرغب الطالب فى دراستها داخل المجموعة عليه تغيير المجموعة ، حيث لن تضاف للطالب أى مقررات غير التى سجلها.

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2- الطالب الذى يرغب فى إضافة مقرر للتحسين عليه إرسال طلب بذلك عبر صفحته من ايقونة طلب خاص بشرط أن يكون معدله التراكمى يسمح باضافة هذه الساعات.3- مكتب شئون الطلاب ليس له علاقة بشئون التسجيل، ويتم التعامل مع مشاكل التسجيل من خلال أى وسيلة للتواصل التى سيعلن عنها .