أعلنت المدارس المصرية اليابانية توزيع شهادات الصف الرابع الابتدائي

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أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توزيع شهادات الصف الرابع الابتدائي على الطلاب يوم الأحد القادم 20 فبراير لعام 2022



وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية ، أنه تم توضيح درجات جميع الطلاب على ابلكيشن winjigo



واكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية ان الشهادات سيكون موضح بها التقييمات بالألوان كالتالى: اللون الأزرق : ممتاز، واللون الأخضر : جيد جدا، واللون الأصفر : جيد، واللون الأحمر : ضعيف.

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وتتولى المدارس الابتدائية إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي ، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والعليم لهذا الشأن.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.وقالت الوزارة: يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي :اللون الأزرق : يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلي 100)اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوانالتربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.