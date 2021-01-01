فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

نشرت شركة “Project Veritas" الاستقصائية، مقاطع فيديو سرية لمدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يزعم فيها أنه سيتم تطعيم الجمهور سنويا بـ لقاح فيروس كورونا، حتى للأطفال دون سن الخامسة.
وقال كريستوفر كول، المسؤول التنفيذي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لمراسل “Project Veritas” أنه يشارك في “عملية الموافقة على لقاحات كورونا المختلفة”.
وفي الفيديو الذي نُشر أمس الثلاثاء، زعم كول أن المزيد من الجرعات في طور الإعداد للجميع وأقر “بالحافز المالي” لشركات مثل فايزر للترويج لمزيد من التطعيم وتلي المزيد من الأرباح.
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