فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو



فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن

نشرت شركة “Project Veritas" الاستقصائية، مقاطع فيديو سرية لمدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يزعم فيها أنه سيتم تطعيم الجمهور سنويا بـ لقاح فيروس كورونا، حتى للأطفال دون سن الخامسة.



وقال كريستوفر كول، المسؤول التنفيذي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لمراسل “Project Veritas” أنه يشارك في “عملية الموافقة على لقاحات كورونا المختلفة”.



وفي الفيديو الذي نُشر أمس الثلاثاء، زعم كول أن المزيد من الجرعات في طور الإعداد للجميع وأقر “بالحافز المالي” لشركات مثل فايزر للترويج لمزيد من التطعيم وتلي المزيد من الأرباح.

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وقال: “سيكون ينبوعًا متكررًا للإيرادات. قد لا يكون هذا كثيرًا في البداية، لكنه سيكون متكررًا ... إذا تمكنوا من الحصول على كل شخص مطلوب في لقاح سنوي، فهذا هو العائد المتكرر للمال الذي يذهب إلى شركتهم”.وقال كول إنه سيتم إدراج الأطفال الصغار في مطلب اللقاح السنوي هذا، على الرغم من أنه أقر بأنه لم يتم إجراء اختبارات كافية على الآثار طويلة المدى للقاحات على مجموعات مختلفة، بما في ذلك الأطفال الصغار والنساء الحوامل.ولدى سؤاله عن كيفية معرفته بإمكانية صدور مثل هذا التفويض، قال: “فقط من كل ما سمعته، لن توافق إدارة الغذاء والدواء على ذلك”.وقال كول إن اللقاح السنوي سيكون “تمامًا مثل لقاح الأنفلونزا”، وسيتطلب الأمر “تضاؤل” فعالية اللقاحات