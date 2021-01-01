جلسة قريبة بين أبو جبل والزمالك للتجديد

كشف سيد مرعي وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر عن مستجدات تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
وقال سيد مرعي لـFilGoal.com: "أبو جبل ينتظر عقد جلسة مع إدارة الزمالك ولكن بعد الانتهاء مباريات دوري أبطال إفريقيا المهمة في الوقت الحالي".
وأضاف "الزمالك ينتظره مباراتين هامتين في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد ساجرادا الأنجولي والوداد المغربي، وبعد الانتهاء منهما سيعقد أبو جبل جلسة مع مسؤولي الزمالك لتجديد تعاقده".
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