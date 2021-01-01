فوائد بذور الشيا لتنحيف البطن .. ما الحقيقة ؟



بذور الشيا بذور الشيا

يوجد العديد من الفوائد الصحية المتعلقة في بذور الشيا، فما هي فوائد بذور الشيا لتنحيف البطن؟



تعتبر بذور الشيا واحدة من أهم المصادر الطبيعية للعديد من العناصر الغذائية المفيدة حيث اكتسبت بذور الشيا في الاونة الأخيرة شعبيةً كبيرة حول العالم وكثر استخدامها في وصفات غذائية متنوعة، لذا، فقد قامت العديد من الشركات التجارية بالترويج لفوائد بذور الشيا لتنحيف البطن وخسارة الوزن، بهدف تسويق منتجاتها.



فوائد بذور الشيا لتنحيف البطن

هناك فرضية تشير إلى احتمالية تأثير بذور الشيا على وزن الجسم، حيث تربط هذه الفرضية احتواء بذور الشيا على كمية عالية من الألياف الذائبة في الماء، والتي لها القدرة على امتصاص نسبة كبيرة من الماء، ما يؤدي إلى زيادة حجمها عدة أضعاف وامتلاء المعدة والشعور بالشبع.

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هناك تضارب في الدراسات، حيث ظهرت دراستان تدعم هذه الفرضية، بينما قامت دراسة أخرى بنقض هذه الفرضية، سنقوم بذكرها تباعًا:أشارت دراسة إلى أن إضافة بذور الشيا للأشخاص ضمن الوجبة الخفيفة نهارًا قد يعزز من شعور الشبع لديهم.نتائج كشفتها دراسة أخرى، أشارت إلى أن إدخال بذور الشيا ضمن حمية غذائية خاصة بمصابين السكري، بهدف إنقاص وزنهم، قد ساهم بتقليل محيط الخصر أيضًا بشكلٍ ملحوظ.في المقابل، أظهرت دراسة فشل بذور الشيا في إحداث أي تغييرعلى وزن الجسم أو التقليل من عوامل الإصابة بأمراض مختلفة عند اعتمادها كمكمل غذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن.نظرًا لقلة الأدلة المتاحة عن تأثير بذور الشيا على تنحيف البطن أو إنقاص الوزن؛ لا يفضل الباحثون النظر إليها كمكمل غذائي، وإنما كخيار أكثر صحي وبديل للحبوب المصنعة، مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الكمية المسموحة ومحاذير استخدامها.كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود أي منتج سحري يؤدي إلى إنقاص الوزن وتنحيف البطن بطريقة صحية. و إنما تبقى الحمية الغذائية المتوازنة بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية هي الحل الأمثل للوصول إلى وزن مثالي، في حال عدم وجود مشاكل صحية معينة.أهمية بذور الشياتكمن شهرة بذور الشيا بأهميتها الكبيرة لجسم الإنسان، حيث تتركز العديد من العناصر الغذائية كالمغنيسيوم، الفسفور، الزنك وغيرها من الفيتامينات، وأيضًا:احتواء بذور الشيا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقوم بمحاربة الجذور الحرة (Free radicals) المسؤولة عن الإصابة بأمراض السرطان وظهور أعراض الشيخوخة.تعد أحد أهم المصادر لتزويد الجسم بالألياف الذائبة في الماء، حيث تبلغ نسبة الألياف أكثر من ثلث وزن البذرة الواحدة، والتي تعمل على المحافظة على صحة الأمعاء.وجود كمية عالية نسبيًا من البروتين، لذا تعد غذاءً مثاليًا للأشخاص الذين يمتنعون عن تناول لحوم الحيوانات.احتمالية تقليل بذور الشيا من عوامل الإصابة بأمراض القلب من خلال:تقليل ارتفاع ضغط الدم.رفع مستوى الكوليسترول المرتفع الكثافة (HDL).خفض مستوى الدهون الثلاثية.محاذير تناول بذور الشيابعد معرفتك لفوائد بذور الشيا لتنحيف البطن نذكر لك بعض المحاذير المرتبطة بتناول بذور الشيا في ما يأتي:يتسبب الإفراط في تناول الألياف الناتجة عن بذور الشيا لدى بعض الأشخاص لمشاكل في الجهاز الهضمي تشمل: ألم في البطن، انتفاخ والإمساك.يتعرض بعض الأشخاص للاختناق بسبب حجم الحبيبات الصغيرة وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات البلع.يسبب تراكم حمض ألفا لينولينك الموجود في بذور الشيا لزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.تظهر ردود فعل تحسسية اتجاه حبوب الشيا وتتمثل بظهور القيء، الإسهال وحكة في الشفتين واللسان.معلومات إضافية عن بذور الشياهي عبارة عن بذور صغيرة جدًا بيضاوية الشكل، يتنوع لونها بين الأسود و الأبيض، يتم الحصول عليها من نبات صحراوي مكسيكي الأصل يدعى القصعين الإسباني (Salvia hispanica).يعود استخدام بذور الشيا لعهود وامم قديمة عاشت في قارة أمريكا.