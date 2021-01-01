تعرف عليها..خضار يحارب السكري ومشاكل الكبد

الفجل
فوائد صحية لتناول الفجل لصحتك لكنه على الرغم من ذلك من الخضراوات المهملة إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الفجل وفقا لموقع “ parentinghealthybabies ”
1-مضاد للالتهابات
يتمتع الفجل بخصائصه المضادة للالتهابات. نظرًا لوجود الزنك فيه ، لذلك ترجع فائدته في التئام أي نوع من التورم أو الالتهاب.
2-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
الفجل فعال في تنظيم ضغط الدم ، وبالتالي فهو يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
3- يساعد في تقليل الكوليسترول الضار
الفجل مفيد أيضًا عندما يتعلق الأمر بخفض الكوليسترول السيئ.
4- يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري
بشكل عام ، تعتبر بذور الفجل مقاومة للأنسولين. وبالمثل ، يمنع الفجل أيضًا مرض السكري ويسيطر على مستوى السكر في الدم في الجسم.
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5-ينظم وظائف الكبد
مليء بمضادات الأكسدة والألياف ، يساعد الفجل افي إزالة السموم من الكبد وتنظيم وظائفه. يمكن أن يساعد أيضًا في التئام تلف الكبد لأنه يحافظ على فحص مستويات البيليروبين .
6-يحسن التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء
نظرًا لأن فجل البطيخ غني بالألياف ، فإنه يحسن صحة الأمعاء ، ويساعد في الهضم ، ويعزز أنشطة التمثيل الغذائي في الجسم.
7-تقوية المناعة
يساعد الفجل في تحسين جهاز المناعة لديك ، حيث يحتوي على فيتامين سي والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى.
8-يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان
يحتوي الفجل على بعض العناصر المضادة للسرطان ، وبالتالي يمنع خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات
9-يمنع حصوات الكلى ويساعد على نمو العظام
يساعد الفجل في منع حصوات الكلى. كما أنه يزيل السموم من الكلى ويساعد في تنظيم تدفق البول.
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