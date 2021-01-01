علاجات سريعة تخلصك من الإمساك



الإمساك الإمساك

علاجات منزلية سريعة من مطبخك يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك بدون ملينات إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد إذا كنت حامل في الشهور الأولي والتي يعد الإصابة بالإمساك من أكثر الأعراض المزعجة بها يمكنك إدخال الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي اليومي.





1-البطيخ





يمكنك غلي بذور البطيخ لصنع شاي للنساء الحوامل اللواتي يعانين من الإمساك ، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تناول الكثير من الفاكهة نفسها لأنها الأكثر غنى بالألياف التي تساعد على منحك الإحساس بالشبع ومحاربة الإمساك.



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2- الليمونيساعد إضافة الليمون إلى كوب من الماء الدافئ على تليين حركة الأمعاء والهضم بشكل أسرع بالإضافة إلى طرد السمومخارج القولون.علاج الأمساك3- تناول الماءأفضل طريقة لتليين حركة الأمعاء تناول الماء الكافي يمكنك تناول عشرة أكواب من الماء يوميًا لفائدته في التخلص من الإمساك .4-عصير البرتقاليساعد البرتقال في علاج الإمساك فهو يعد أكثر الفواكه غني بالألياف الغذائية وفيتامين سي .خاصة وأنه تعد أحد الأسباب الرئيسية للإمساك هو نقص الألياف الغذائية ، وبالتالي فإن البرتقال من أفضل علاجات للإمساك. يمكنك أيضًا التفكير في تناول فواكه حمضيات أخرى مثل الجريب فروت5-عصير البرقوق للإمساكيمكنك تناول عصير القراصيا ، أربع إلى ست مرات في اليوم للتخلص من الإمساك وتليين البراز. إذا كان المذاق المركز لعصير البرقوق قويًا جدًا بالنسبة لك ، يمكن مزجه مع قليل من الماء وإضافة شريحة كبير من الليمون إلى المزيج لتغيير المذاق.