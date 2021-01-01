غير انساني .. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية



جد يخبىء حفيدته لمدة عامين جد يخبىء حفيدته لمدة عامين

تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 6 أعوام في حالة جيدة رغم اختفائها لمدة عامين من في غرفة سرية تحت سلم في منزل جدها، الذي اختطفها من والديها.



تم الإبلاغ عن اختفاء الطفلة “بيزلي شولتس” من منزلها في مرتفعات كايوجا بولاية نيويورك في 13 يوليو 2019، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وبعد عامين من اختفاء الطفلة تلقت الشرطة بلاغ بأن الطفلة محتجزة على بعد حوالي 170 ميلاً من المكان الذي اختفت فيه، حصلت الشرطة على أمر تفتيش للممتلكات.

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مع بدء البحث ، نفى صاحب المنزل وهو الجد أي معرفة بمكان بايزلي ، وقال للضباط إنه لم ير حفيدته منذ أن تم الإبلاغ عن اختفائها في عام 2019.ولكن بعد تفتيش المنزل لمدة ساعة ، لاحظ المحقق إريك ثيلي شيئًا ما حول السلم المؤدي من الجزء الخلفي للمنزل إلى الطابق السفلي.بعد إزالة العديد من الدرجات الخشبية ، كما يقول رئيس شرطة ، جوزيف سيناجرا ، اكتشف المحققون زوجًا من الأقدام الصغيرة، وقاموا بإزالة المزيد من الدرج، ليجدوا الطفلة في المخبأ السري.تم احتجاز والدي الطفلة كيمبرلي كوبر وشريكها كيرك شولتس جونيور البالغ من العمر 32 عامًا في مكان الحادث ، إلى جانب الجد مع كيرك شولتيس الأب ، البالغ من العمر 57 عامًا. واتُهم الثلاثة بتعريض حياة طفل للخطر والتدخل في رعاية الأطفال.