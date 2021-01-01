عصابة إجرامية تثير الفزع في المكسيك.. تفاصيل

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عصابة إجرامية في المكسيك

أثارت عصابة إجرامية الرعب في المكسيك بسبب ما يفعلونه في قتلاهم من تمثيل بأجسادهم وأكل لأعضائهم أمام الجميع بدون أي مراعاة لمعاني الرحمة.

وانتشرت مقاطع فيديو لأفراد العصابة وهم يقتلون خصومهم ثم يأكلون قلوبهم ضمن طقوس تفرضها العصابة على الراغبين بالانضمام إليها، حسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وصورت العصابة التي تدعى «جاليسكو نيو جينيريشن» عضواً فيها وهو يأكل قلب أحد المنافسين مباشرة بعد انتزاعه من صدره عقب قتله في ولاية زاكاتيكاس.

وأصبحت العصابة واحدة من أكثر العصابات قوة في البلاد، إذ تعمل في 35 ولاية على الأقل عبر المكسيك وبورتوريكو، كما أنهم عادة ما يُجبرون في غضون 3 إلى 4 أشهر على أكل لحم الإنسان كجزء من التدريب.

وبدأت العصابة، التي يتزعمها نيميسيو أوسيغويرا سيرفانتيس، في تطبيق طقس أكل لحوم البشر كجزء من أساليب التخويف، وتعرض أساليبها الإجرامية المخيفة لتهديد الجماعات المنافسة وإظهار هيمنتها.

وتتعلم عناصر العصابة تقنيات القتال وكيفية استخدام الأسلحة الصغيرة في المعسكرات التي تُنشأ في مواقع سرية عبر ولاية زاكاتيكاس.

ونوه عضو سابق في العصابة لصحيفة «ديلي بيست» الأمريكية، إلى أنه يتعين عليهم تنفيذ ذلك من دون رد فعل أو تقيؤ وإلا تعرضوا للضرب.

المصدر: صحيفة «الديلي ميل» البريطانية

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