الخريطة السعرية الكاملة لأجهزة سامسونج الجديدة

بثلاثة هواتف رائدة وثلاثة أجهزة تابلت رائدة، أصبحت Samsung بطلة أكبر حدث في عالم الهواتف الذكية لهذا العام حتى الآن، وأحد أكبر فعاليات إطلاق الأجهزة في تاريخ سامسونج، وكما كانت الفعاليات ضخمة، كانت مثيرة أيضًا سواء على مستوى الترقب أو تقنيات الأجهزة تحديدًا أجهزة التابلت، أو حتى على مستوى الأسعار، وهذا هو تحديدًا ما سنتحدث عنه اليوم حيث سنتعرف على تفاصيل أسعار أجهزة سامسونج الجديدة في العالم.

تفاصيل أسعار أجهزة سامسونج الجديدة

باختصار، إن كنت ممن يعيشون في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي، فانت من سعداء الحظ الذين لن يشهدوا اختلاف كبير وربما لن يشهدوا اختلاف على الإطلاق بين سعر مجموعة هواتف Samsung Galaxy S22 الجديدة وبين أسعار أجهزة العام الماضي، ولنبدأ بالتعرف على أسعار تلك الأجهزة في تلك المناطق أولًا قبل أن نتعرف على أسعارها في مصر لاحقًا.

بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يصدر هاتف Samsung Galaxy S22 بسعر يبلغ 800 دولار أمريكي لإصدار 8/128 جيجابايت و850 دولار أمريكي لإصدار 8/256 جيجابايت، ونفس الإصدارين لهاتف Samsung Galaxy S22 Plus يتوفران بسعر 1000 دولار أمريكي و1050 دولار أمريكي على التوالي، بينما هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra يصدر بسعر 1200 دولار أمريكي لإصدار 8/128 جيجابايت و1300 دولار أمريكي لإصدار 12/256 جيجابايت و1400 دولار أمريكي لإصدار 12/512 جيجابايت و1600 دولار أمريكي لإصدار 1 تيرابايت.

أما في دول الاتحاد الأوروبي، فيبلغ سعر هاتف Samsung Galaxy S22 لإصداري 8/158 جيجابايت و8/256 جيجابايت 850 يورو و900 يورو بالترتيب، أما هاتف Samsung Galaxy S22 Plus فيصدر بسعر 1050 يورو و1100 يورو لنفس الإصدارين بالترتيب، بينما هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra يصدر بسعر 1250 يورو، 1350 يورو، 1450 يورو و1650 يورو لإصدارات 8/128 جيجابايت، 12/256 جيجابايت، 12/512 جيجابايت و1 تيرابايت بالترتيب.

وفي المملكة المتحدة يصدر هاتف Samsung Galaxy S22 بسعر 770 جنيه إسترليني و820 جنيه إسترليني لإصداري 8/128 جيجابايت و8/256 جيجابايت، أما هاتف Samsung Galaxy S22 Plus فيصدر بسعر 950 و1000 جنيه إسترليني لإصداري 8/128 جيجابايت و8/256 جيجابايت، بينما هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra يبلغ سعره 1150 و1250 و1330 و1500 جنيه إسترليني لإصدارات 8/128 جيجابايت و12/256 جيجابايت و12/512 جيجابايت و12/1 تيرابايت بالترتيب.

وكانت قد بدأت بالفعل مرحلة الحجز المسبق لتلك الهواتف في مختلف أنحاء العالم، على أن تبدأ الوصول إلى المشترين بداية من الخامس والعشرين من فبراير الجاري.

بالإضافة إلى أجهزة Samsung Galaxy S22، تم الكشف أيضًا عن مجموعة أجهزة التابلت الرائدة Samsung Galaxy Tab S8 والتي تتكون من ثلاثة أجهزة أيضًا، ويبدأ سعر تلك الأجهزة في الولايات المتحدة الأمريكي من 700 دولار أمريكي لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 ومن 900 دولار أمريكي لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus ومن 1100 دولار أمريكي لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

أما في أوروبا، فيبلغ سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 لإصدارات Wi-Fi سعة 8/128 جيجابايت و8/256 جيجابايت، 750 و800 يورو، أما إصدارات 5G من نفس السعة يبلغ سعرها 900 و950 يورو بالترتيب، ويصدر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 Plus بنفس الإصدارات بسعر يبلغ 950 و1000 يورو لإصداري واي-فاي و1100 و1150 يورو لإصداري 5G، بينما العملاق Samsung Galaxy Tab S8 Ultra يصدر بإصدارات 8/128 جيجابايت و8/256 جيجابايت 512 جيجابايت بدعم لتقنية واي-فاي فقط بأسعار 1150 و1250 و1450 يورو بالترتيب، بينما إصدارات 5G بنفس السعة يبلغ سعرها 1300 و1400 و1600 يورو بالترتيب.

اما بالنسبة للأسواق المصرية فعلى عكس ما سبق من دول، ارتفعت أسعار الأجهزة فيها بشكل ملحوظ وفيما يلي نتعرف على أسعار الإصدارات التي ستتوفر في السوق المصري من تلك الأجهزة.

هاتف Samsung Galaxy S22 يتوفر بإصدار 8/128 جيجابايت بسعر يبلغ 16,200 جنيه مصري مع هدية قسيمة شراء فورية بقيمة 1200 جنيه مصري، أما هاتف Samsung Galaxy S22 Plus فيصدر بإصدار 8/256 جيجابايت فقط بسعر يبلغ 20 ألف جنيه مع قسيمة شراء فورية بقيمة 1520 جنيه مصري، بينما هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra يصدر بإصدار 12/256 جيجابايت فقط بسعر يبلغ 25,700 جنيه مصري مع قسيمة شراء فورية بقيمة 2000 جنيه مصري.

أما أجهزة Samsung Galaxy Tab S8، فيتوفر منها حاليًا للحجز المسبق الجهاز الأساسي بسعر يبلغ 14,500 جنيه مصري لإصدار 128 جيجابايت الداعم لتقنية 5G، مع الحصول على هدية سماعة Samsung Galaxy Buds Live، وعلى الرغم من ظهور جهازي Plus وUltra على الموقع الرسمي لسامسونج إلا أنه لم تتوفر أية معلومات بعد عن سعرهما الرسمي في السوق المصري.

ويمكنكم معرفة أسعار هواتف Samsung Galaxy S22 وأسعار أجهزة تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في السوق المصري والمقارنة بين أفضل عروض أسعارهم في المتاجر المصرية من خلال موقع ياقوطة.

ملحوظة:

• نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في المقال، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي للشركة في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل.

• أسعار الهواتف الذكية الواردة في هذا المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، والأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.