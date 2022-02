مقارنه بين Samsung S22 Ultra و iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 iPhone 13

فئة الفلاجشيب قد تضم أقوى وأفضل الهواتف المحمولة من حيث الأداء والكاميرات ، كما أنها تضم أكبر الشركات في هذا المجال ، فعند الكلام عن أفضل هاتف في هذه الفئة ، فلابد من المقارنة أو ذكر أخر هاتفين من الشركتان Samsung العملاق الكوري ، وApple الوحش الأمريكي ، وكلا الشركتان غنيتان عن التعريف ولا يسع الحديث لذكر إبداعات الشركتان في المجالات التكنولوجية المختلفة ، السؤال الذي يعيد نفسه دائماً ، ما هو أفضل هاتف في العالم ؟ هذا يعد سؤال دأما ما يُطرح ، كما ان كل عام يكون له ايجابه مختلفة عن العام الذي قبله ، ففي هذا المقال سوف نجيب عليكم من خلال مقارنتنا للهاتفين Samsung S22 Ultra وiPhone 13 Pro Max تابعوا معنا.

التصميم.



• يأتي هاتف Samsung S22 Ultra بتصميم أنيق مختلف بعض الشيء عن السلسلة السابقة ولكنه أشبه ما يكون بهاتف Note 20 Ultra كما أنه يأخذ الشكل الحواف المربعة على عكس المنحنية، كما يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج المصنفر الغير لامع المحمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus+ كما يأتي الهاتف بفريم معدني لامع مصنوع من مادة الألومنيوم ، ومن المميز أن الفريم ملتحم بمربع الكاميرات وكلاهما يأتي مصنوع من الألومنيوم اللامع مما يعطي لمعان وصلابة للهاتف مميزة، أما عن الوزن فيزن الهاتف حوالي 228 جرام فيعتبر ثقيلاً في الوزن بعض الشيء ولكن هذا أمر مقبول جداً لما يحتويه الهاتف من مواصفات، أما عن المنافذ التي يدعمها الهاتف فيأتي الهاتف بمنفذ شحن من نوع Type-C بينما كعادة الهواتف الرائدة يفتقد لمنفذ سماعات الأذن من نوع 3.5 ملي، ويدعم الهاتف لأول مره من الفئة S قلم S-Pen مدمج بالهاتف ، ويأتي الهاتف مقاوم للمياه حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بمعيار IP68، كما يُعتبر الهاتف فقير إلى حد ما في الألوان الخاصة بالهاتف فيأتي بالألوان الأسود الأبيض والأحمر النبيتي والأخضر والجرافيتي والأحمر والأزرق السماوي.

• أما عن هاتف iPhone 13 Pro Max ، فجاء الهاتف بتصميم أنيق وفخم كعادة أبل ، ويعتبر التصميم مشابه إلى حد كبير تصميم هاتف iPhone 12 Pro ، وقد جاء الهاتف بتصميم ظهر مصنوع من الكامل من الزجاج المحمي بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass ، مع وجود إطار معدني حول الجهاز مصنوع من مادة ستانليس ستيل غير قابل للصدأ ، ويزن الهاتف حوالي 240 جرام ، وكالعادة يأتي الهاتف من الأسفل بنفذ شحن من نوع Lightning ، وسماعات خارجية بصوت نقي جداً ، ويدعم الهاتف سماعات ستيريو عالية ، ويفتقر يفتقر لمنفذ سماعات أذن من نوع 3.5 ملي ، وجاء الهاتف بالألوان الفضي والجرافيت والذهبي والأزرق ، ويأتي الهاتف مضاد للمياه حتى عمق 6 متر حتى 30 دقيقة.

الشاشة.

• أما عن الشاشة فيأتي هاتف Samsung S22 Ultra بشاشة لا غبار عليها، حيث يأتي بتصميم شاشة كاملة بدون حواف تذكر مع إنحناءات خفيفة في جوانب الشاشة ، مع وجود نوتش الثقب في مكانة المعتاد من سامسونج، وقد جاءت الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1440×3200 بيكسل مع كثافة بيكسلات 500 بيكسل لكل بوصة، وتدعم الشاشة معدل تحديث فريمات مابين 11 إلى 120 هيرتز دون التقليل من جزدة الهواتف QHD كما تدعم شاشة الهاتف خاصية HDR10 Plus وتصل إلى درجات سطوع 1500nits، وليس ذلك فقط بل تدعم الشاشة طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus Plus المقامة بدرجة كبرى للصدمات والخدوش وأخيراً تدعم خاصية Always on display فيأتي الهاتف تقريباً بأفضل شاشة هاتف ممكنة ولا عليها غبار فإن هاتف Samsung S22 Ultra يأتي بشاشة Ultra فعلاً.

• أما عن هاتف iPhone 13 Pro Max جاء بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED ، وتأتي بحجم 6.7 بوصة وبدقة 1248×2778 بيكسل مع كثافة بيكسلات 458 بيكسل لكل إنش ، وتأتي الشاشة مدعمة بطبقة حماية من السراميك المقاوم للخدوش ، وتأتي الشاشة لأول مرة في أيفون بمعدل تحديث فريمات 120 هيرتز أو كما تسميها Pro Motion ، كما تدعم الشاشة خاصية Dolby Vision، وتصل الشاشة أسفل أشعة الشمس المباشرة حتى درجة سطوع 1200nit وهذا رقم جبار.

• من حيث الشاشة يتفوق هاتف Samsung S22 Ultra بسبب الدقة والتشبع الأكبر بالبيكسلات.

العتاد الداخلي والأداء.

• جاء هاتف Samsung S22 Ultra بمعالج من نوع Exynos 2200 ثماني النواة مع معيارية 4 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Xclipse 920 ، كما يوجد نسخة أخرى من الهاتف وهي من نوع Snapdragon 8 Gen 1 مع معيارية 4 نانومتر، كما تأتي مع مع معالج رسومي من نوع Adreno 730 أما عن الرامات فيأتي هاتف Samsung S22 Ultra برامات قوية من نوع DDR5 مما يجعلها أسرع في إسقبال وإرسال المعلومات ، وتأتي بسعة 8 أو 12 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 أو 1000 جيجا بايت ، كما يدعم الهاتف تشغيل خدمات الجيل الخامس أو 5G ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام أندرويد 12 مع واجهة تشغيل One UI 4 ،من حيث الأداء فبفضل المعالج الجديد والرامات القوية لا يوجد تعليق يعبر عن مدى قوة أداء الهاتف.

• يأتي هاتف iPhone 13 Pro Max بأحدث معالج من نوع Apple A15 Bionic سُداسي النواة مع معيارية 5 نانومتر ، كما يأتي بمعالج رسومي من نوع Apple GPU خُماسي النواه ، أما عن الرامات فيأتي هاتف iPhone 13 Pro Max برامات بسعة 6 جيجا بايت كما يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 أو 1000جيجا بايت ، أما عن نظام التشغيل فيأتي الهاتف بنظام iOS 15 الخاص بأبل والمليء بالمزايا والخواص الجديدة.

• يتفوق هاتف iPhone 13 Pro Max من حيث الأداء بفضل المعالج الجبار الخاص بأبل A15.

الكاميرا الخلفية.



• نصل إلي نقطة الكاميرا في الهاتف ، فيأتي هاتف Samsung S22 Ultra بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثالثة فهي الخاصة بالزوم القريب وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وتدعم الزوم الحقيقي حتى 3X أما عن الكاميرا الاخير فهي الكاميرا الخاصة بعمل الزوم البعيد وتأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/4.9 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وتدعم زوم حقيقي حتى 10X و زوم ديجتال حتى 100X بالاضافة الي ليزر أوتوفوكس ، وتدعم الكاميرات تثبيت للصورة بعد القيام بعمل زوم 20X .

• الكاميرا الخلفية لـiPhone 13 Pro Max تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم مستشعر جديد لتصوير أفضل تطلق عليه الـ IBIS مع دعم التثبيت الميكانيكي أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم المثبت البصري الـ OIS لتثبت أفضل بالأخص أثناء تصوير الفيديوهات أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة TOF 3D لعمل العزل والبورتريه بالإضافة لدعم الهاتف إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش.

• كلا الهاتفين يأتيان بكاميرات ممتازة ويصعب تحديد أيهم أفضل دون تجارب فعلية لهاتف سامسونج. ولكن مستشعر كاميرا سامسونج أكبر ويعطي تفاصيل أكثر.

الكاميرا الأمامية.

• اما عن الكاميرا الأمامية لهاتف Samsung S22 Ultra فتأتي بدقة 40 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.2.

• الكاميرا الأمامية في iPhone 13 Pro Max تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثانية فهي كاميرا SL 3D لعمل العزل وفتح الهاتف عن طريق خاصية الـ Face ID .

• يتفوق هاتف Samsung S22 Ultra على منافسه من نقطة الكاميرا الأمامية.

البطارية.

• يأتي هاتف Samsung S22 Ultra ببطارية مميزة بسعة 5000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 45 واط ولكن كنا نطمع في شحن أكبر، كما يدعم الهاتف الشحن السريع اللاسلكي بقدرة 15 واط والشحن العكسي حتى 4.5 واط.

• يأتي هاتف iPhone 13 Pro Max ببطارية بسعة 4373 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 20 واط والشحن اللاسلكي حتى 15 واط.

• من حيث البطارية وسرعة الشحن يتفوق هاتف Samsung S22 Ultra.

وأخيراً السعر.

• سعر هاتف Samsung S22 Ultra في السوق المصري يبدأ من 25700 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

• سعر هاتف iPhone 13 Pro Max في السوق المصري يبدأ من 23900 جنيه مصري، ويمكنكم مقارنة أسعار الهاتف في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

