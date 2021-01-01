براءة اختراع لشاشة قابلة للطي عموديًا وأفقيًا من سامسونج

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بعد قيامها بإطلاق هواتف قابلة للطي بشكل أفقي مثل جالكسي فولد وبشكل أفقي مثل جالكسي فليب، قررت شركة سامسونج الذهاب لمرحلة جديدة تجمع بين التقنيتين في نفس الشاشة.



تقوم سامسونج بتصنيع الشاشات القابلة للطي لهواتفها ومعظم الهواتف من الشركات الأخرى، لكن التقنيات الموجودة في الوقت الحالي تسمح بطي الهواتف باتجاه واحد؛ حيث يمكن طي الهواتف بشكل أفقي فقط أو عمودي فقط.



تبدو الشركة الكورية أكثر حرصًا على الاستحواذ على مستقبل تقنيات الشاشات القابلة للطي من خلال توفير شاشات يمكن طيها عموديًا أو أفقيًا بنفس الوقت، بمعنى أنه يمكن معها طي الجهاز حسب الحاجة، وربما تساعد هذه التقنية بتوفير أجهزة تجمع بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بطريقة أكثر ابتكارًا، حيث يمكن تصميم تلك الأجهزة بأبعاد محددة تتيح فتح الشاشة بقياس محدد لاستخدام الهاتف وطيها بطريقة معاكسة للاستخدام كجهاز لوحي مثلُا على قسمين، وعند الحاجة فتح الشاشة الداخلية بالكامل لتصبح جهازًا لوحيًا كبيرًا.