شركة السياحة الفضائية:فتح مبيعات التذاكر للرحلات الفضائية للجمهور 16 فبراير

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أعلنت شركة السياحة الفضائية "فيرجن جالاكتيك"، عن خططها لفتح مبيعات التذاكر للجمهور يوم الأربعاء 16 فبراير، مما يمنح الناس فرصة لشراء رحلة على متن الطائرة الفضائية الخاصة بالمشروع والتي تأخذ العملاء إلى حافة الفضاء والعودة.



سيتم تشغيل التذاكر للعملاء المهتمين بمبلغ 450.000 دولار، من أجل تأمين مقعدهم، يجب على الناس دفع وديعة قدرها 150 ألف دولار ثم دفع 300 ألف دولار المتبقية قبل الرحلة، لدى Virgin Galactic تطبيق يمكن للأفراد ملؤه على موقع الشركة الإلكتروني.



قد يتم فتح مبيعات التذاكر قريبًا ، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يحصل العملاء على فرصة للسفر. نجحت شركة Virgin Galactic في نقل مؤسسها الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء في يوليو من العام الماضي ، وهو معلم رئيسي كانت الشركة تخطط دائمًا لبدء عملياتها التجارية حسبما نقل موقع The verege.

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ثم خططت الشركة بعد ذلك للقيام برحلة متابعة تسمى Unity 23 ، والتي ستقل ثلاثة أعضاء من سلاح الجو الإيطالي ، لتصبح أول رحلة مدرة للدخل.لكن في سبتمبر ، أوقفت شركة Virgin Galactic الرحلة مؤقتًا بعد اكتشاف عيب في التصنيع في إحدى سيارات الشركة. في الشهر التالي ، قدمت الشركة تحديثًا قائلة إنها لن تستأنف الرحلات التجارية حتى نهاية عام 2022 من أجل إجراء "برنامج تحسين" كامل لمركباتها.علاوة على ذلك ، لدى Virgin Galactic أيضًا القليل من العملاء المتراكمين الذين حجزوا بالفعل حجوزات لرحلات إلى الفضاء.ولسنوات كان لدى الشركة ما يقرب من 600 عميل حجزوا مقابل 250 ألف دولار خلال جولة التذاكر الأولية ، التي بدأت منذ ما يقرب من عقد من الزمان.وفتحت Virgin Galactic مبيعات التذاكر مرة أخرى في أغسطس الماضي ، مما سمح للأشخاص الذين أعربوا عن اهتمامهم بشراء تذكرة إلى الشركة بشراء مقعد بالفعل. وبلغت قيمة هذه التذاكر 450 ألف دولار ، مؤمنة بإيداع 150 ألف دولار. قالت Virgin Galactic إنها باعت 100 من هؤلاء.حددت الشركة هدفًا داخليًا يتمثل في الوصول إلى 1000 من مبيعات التذاكر قبل الرحلات التجارية الأولى هذا العام. لا يزال هناك متسع من الوقت في عام 2022 لشركة Virgin Galactic لبيع 300 تذكرة أخرى.للوصول إلى الفضاء ، سيطير العملاء في إحدى طائرات الفضاء التابعة لشركة Virgin Galactic والتي تقلع من الجو.ويتم نقل هذه المركبات إلى ارتفاع حوالي 49000 قدم تحت جناح طائرة حاملة ضخمة تسمى White Knight Two.بمجرد الوصول إلى الارتفاع الصحيح ، تطلق White Knight Two طائرة ، ثم تشعل محركها الصاروخي على متنها ، لتبدأ الصعود إلى الفضاء.عندما ترتفع الطائرة إلى أكثر من 50 ميلاً فوق سطح الأرض ، يمكن للركاب على متنها فك أحزمة مقاعدهم والطفو حول المقصورة لبضع دقائق.ثم للعودة إلى الأرض يحول الطيارون أجنحة الطائرة وينزلقون إلى المدرج ، مثل الطائرة العادية.حددت الشركة هدفًا داخليًا يتمثل في الوصول إلى 1000 من مبيعات التذاكرمركبة الفضاء الرئيسية لشركة Virgin Galactic هي VSS Unity ، والتي كشفت عنها الشركة في عام 2016 واستخدمتها لنقل برانسون إلى الفضاء. تم الكشف عن طائرة مكتملة حديثًا ، VSS Imagine ، في مارس من عام 2021. وتعمل الشركة حاليًا على مركبة ثالثة VSS Inspire.تأتي أخبار اليوم قبل أسبوع من إعلان أرباح Virgin Galactic الفصلية القادمة ، المقرر إجراؤها في 22 فبراير ، حيث ستناقش الشركة أرباحها للربع الرابع من عام 2022، ويتزامن التحديث أيضًا مع إعادة تسمية العلامة التجارية لشركة Virgin Galactic.