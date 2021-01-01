اعاده فتح مكاتب مايكروسوفت الرئيسية بالكامل 28 فبراير

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › اعاده فتح مكاتب مايكروسوفت الرئيسية بالكامل 28 فبراير

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مايكروسوفت استعدادها لإعادة فتح المكاتب الرئيسية بعد عامين من الإغلاق المتعلق بوباء كورونا والتأخيرات العديدة، وتخطط الشركة الآن لدخول المرحلة النهائية من خطة العودة إلى العمل فى ولاية واشنطن بدءًا من 28 فبراير، وعند هذه النقطة ستكون المرافق (بما فى ذلك مقر الشركة فى ريدموند) والخدمات مفتوحة تمامًا للعمال والزوار على حدٍ سواء، ومن ذلك اليوم فصاعدًا سيكون أمام الموظفين 30 يومًا للتكيف مع أى روتين عمل يختارونه هم ومديروهم، سواء كان ذلك شخصيًا أو عن بُعد أو مختلطًا، وفقا لتقرير engadged.

وسيتم أيضًا افتتاح مكاتب في منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا اعتبارًا من 28 فبراير، وتتبع مكاتب أمريكية أخرى "حسب ما تسمح به الشروط"، بحسب مايكروسوفت.

وبرر مبتكر Windows هذه الخطوة بالإشارة إلى معدلات التطعيم المرتفعة فى بلدته الأصلية، بالإضافة إلى انخفاض حالات الاستشفاء والوفيات، وقالت مايكروسوفت إن الاختبارات المحلية والامتثال للتوجيهات الحكومية كانت أيضًا جزءًا من الاستراتيجية.

والجدول الزمنى الحالى أكثر صرامة من الجداول الزمنية التى شوهدت فى بعض أقران Microsoft، وتهدف Meta حاليًا إلى 28 مارس فى حين أن Apple وغيرها لديها تأخيرات غير محددة .

وتقوم أمازون بإسقاط إلزام ارتداء القناع لعمال المستودعات الملقحين بالكامل، لكنها أيضًا تنهي الإجازة المدفوعة للعمال غير المطعمين الذين يصابون بفيروس COVID-19، كما خففت الشركة من متطلبات العمل الشخصية لموظفي المكاتب.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اعاده فتح مكاتب مايكروسوفت الرئيسية بالكامل 28 فبراير

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25816

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager