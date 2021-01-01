اعاده فتح مكاتب مايكروسوفت الرئيسية بالكامل 28 فبراير

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أعلنت مايكروسوفت استعدادها لإعادة فتح المكاتب الرئيسية بعد عامين من الإغلاق المتعلق بوباء كورونا والتأخيرات العديدة، وتخطط الشركة الآن لدخول المرحلة النهائية من خطة العودة إلى العمل فى ولاية واشنطن بدءًا من 28 فبراير، وعند هذه النقطة ستكون المرافق (بما فى ذلك مقر الشركة فى ريدموند) والخدمات مفتوحة تمامًا للعمال والزوار على حدٍ سواء، ومن ذلك اليوم فصاعدًا سيكون أمام الموظفين 30 يومًا للتكيف مع أى روتين عمل يختارونه هم ومديروهم، سواء كان ذلك شخصيًا أو عن بُعد أو مختلطًا، وفقا لتقرير engadged.



وسيتم أيضًا افتتاح مكاتب في منطقة خليج سان فرانسيسكو بكاليفورنيا اعتبارًا من 28 فبراير، وتتبع مكاتب أمريكية أخرى "حسب ما تسمح به الشروط"، بحسب مايكروسوفت.



وبرر مبتكر Windows هذه الخطوة بالإشارة إلى معدلات التطعيم المرتفعة فى بلدته الأصلية، بالإضافة إلى انخفاض حالات الاستشفاء والوفيات، وقالت مايكروسوفت إن الاختبارات المحلية والامتثال للتوجيهات الحكومية كانت أيضًا جزءًا من الاستراتيجية.

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والجدول الزمنى الحالى أكثر صرامة من الجداول الزمنية التى شوهدت فى بعض أقران Microsoft، وتهدف Meta حاليًا إلى 28 مارس فى حين أن Apple وغيرها لديها تأخيرات غير محددة .وتقوم أمازون بإسقاط إلزام ارتداء القناع لعمال المستودعات الملقحين بالكامل، لكنها أيضًا تنهي الإجازة المدفوعة للعمال غير المطعمين الذين يصابون بفيروس COVID-19، كما خففت الشركة من متطلبات العمل الشخصية لموظفي المكاتب.