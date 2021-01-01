تحديث أمان من هواوي لشهر يناير 2022 للهاتف Enjoy 20 SE



Enjoy 20 SE Enjoy 20 SE

على الرغم من، أن الهاتف، Huawei Enjoy 20 SE، لم يحصل على، تحديث EMUI 12، إلا أن الشركة، أعلنت اليوم، عن وصول، تحديث أمان EMUI، لشهر يناير 2022، إلى الهاتف، مع بعض التحسينات، وتوفير أمان، أفضل للنظام، حيث يعمل على، إصلاح جميع المستويات، من CVEs، في النظام، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحل، مستويين عاليين، من مكافحة التطرف العنيف، في مكتبات، الجهات الخارجية، مع العلم بأن، التحديث الجديد، وصل بالفعل، للمستخدمين في الصين، وسيصل لباقي الدول، على مراحل، وقد يستغرق بعض الوقت، للوصول إلى دولتك.



تحديث أمان EMUI، لشهر يناير 2022، سيصل لمستخدمي الهاتف، Huawei Enjoy 20 SE، بإصدار البرنامج الثابت، EMUI 10.1.1.167، ويتطلب أن، يكون جهازك، محدثا إلى، أحدث إصدار، EMUI 10.1.1.166، بالإضافة إلى أن، حجمه لن يتخطى، 300 ميجا بايت، ولكنه يتطلب، 5 جيجا بايت، من المساحة الفارغة، و60%، من سعة البطارية، وأيضا يتطلب، اتصال بشبكة Wi-Fi، حتى لا تحدث، أي مشاكل، أثناء عملية التثبيت.



تحديث أمان EMUI لشهر يناير 2022 للهاتف Enjoy 20 SE

ومع ذلك، يمكنك التحقق من، وصول التحديث لجهازك، Enjoy 20 SE، بشكل يدوي، وذلك إما من، خلال تطبيق My Huawei، وذلك عن طريق، فتح تطبيق My Huawei، ثم انتقل إلى، قسم التحديث، واتبع خطوات التحديث، أو عن طريق، فتح تطبيق الإعدادات، من جهاز، Huawei Enjoy 20 SE، الخاص بك، وادخل إلى، النظام والتحديثات، وانقر فوق، تحديثات البرامج، ثم تحقق من، وجود تحديثات، وإذا وجدت تحديثا متوفرا، اضغط على زر، تنزيل وتثبيت، وتحقق من، المتطلبات التي، عرضتها عليكم، في الأعلى، ثم ابدأ، في تنزيل التحديث، وعلاوة على ذلك، يتم طرح، هذا التحديث، على دفعات، وقد يستغرق بعض، الوقت للوصول إليك، وفي غضون ذلك، يمكنك متابعة، قسم التحديث، لتنزيل التحديث يدويا.

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وكان هذا الهاتف، قد وصل بشكل رسمي، في بداية، العام الماضي، 2021، مع شاشة IPS LCD، وبحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وتحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وبخصوص الكاميرات، فتأتي بدقة، 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.بالإضافة إلى أن، معالج التشغيل، يأتي من فئة، Kirin 710A، المصنوع بتكنولوجيا 14 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G51 MP4، والذاكرة الداخلية، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، أما الذاكرة العشوائية، فتأتي بسعة، 4 جيجا رام، أو 8 جيجا رام، والهاتف Huawei Enjoy 20 SE، يحتوي على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 22.5 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، ويمكن شحن، 50%، من سعة البطارية، في 32 دقيقة فقط.