تحديث أمان من هواوي لشهر يناير 2022 للهاتف Enjoy 20 SE

على الرغم من، أن الهاتف، Huawei Enjoy 20 SE، لم يحصل على، تحديث EMUI 12، إلا أن الشركة، أعلنت اليوم، عن وصول، تحديث أمان EMUI، لشهر يناير 2022، إلى الهاتف، مع بعض التحسينات، وتوفير أمان، أفضل للنظام، حيث يعمل على، إصلاح جميع المستويات، من CVEs، في النظام، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحل، مستويين عاليين، من مكافحة التطرف العنيف، في مكتبات، الجهات الخارجية، مع العلم بأن، التحديث الجديد، وصل بالفعل، للمستخدمين في الصين، وسيصل لباقي الدول، على مراحل، وقد يستغرق بعض الوقت، للوصول إلى دولتك.
تحديث أمان EMUI، لشهر يناير 2022، سيصل لمستخدمي الهاتف، Huawei Enjoy 20 SE، بإصدار البرنامج الثابت، EMUI 10.1.1.167، ويتطلب أن، يكون جهازك، محدثا إلى، أحدث إصدار، EMUI 10.1.1.166، بالإضافة إلى أن، حجمه لن يتخطى، 300 ميجا بايت، ولكنه يتطلب، 5 جيجا بايت، من المساحة الفارغة، و60%، من سعة البطارية، وأيضا يتطلب، اتصال بشبكة Wi-Fi، حتى لا تحدث، أي مشاكل، أثناء عملية التثبيت.
تحديث أمان EMUI لشهر يناير 2022 للهاتف Enjoy 20 SE
ومع ذلك، يمكنك التحقق من، وصول التحديث لجهازك، Enjoy 20 SE، بشكل يدوي، وذلك إما من، خلال تطبيق My Huawei، وذلك عن طريق، فتح تطبيق My Huawei، ثم انتقل إلى، قسم التحديث، واتبع خطوات التحديث، أو عن طريق، فتح تطبيق الإعدادات، من جهاز، Huawei Enjoy 20 SE، الخاص بك، وادخل إلى، النظام والتحديثات، وانقر فوق، تحديثات البرامج، ثم تحقق من، وجود تحديثات، وإذا وجدت تحديثا متوفرا، اضغط على زر، تنزيل وتثبيت، وتحقق من، المتطلبات التي، عرضتها عليكم، في الأعلى، ثم ابدأ، في تنزيل التحديث، وعلاوة على ذلك، يتم طرح، هذا التحديث، على دفعات، وقد يستغرق بعض، الوقت للوصول إليك، وفي غضون ذلك، يمكنك متابعة، قسم التحديث، لتنزيل التحديث يدويا.
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