أول سير تجارى فى الفضاء هذا العام

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يخطط رجل أعمال ملياردير أمضى عدة أيام في المدار العام الماضي كجزء من أول طاقم مدني فقط لسبيس إكس ، للقيام بمهام إضافية تشمل أول سير تجاري في الفضاء، وفقا لتقرير digitaltrend.



وقال جاريد إيزاكمان ، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Shift4 Payments ، هذا الأسبوع إنه يأمل أن يساعد برنامج الفضاء الممول من القطاع الخاص ، المسمى Polaris ، في تعزيز برامج رحلات الفضاء البشرية بسرعة وفي نفس الوقت جمع الأموال لأسباب على الأرض.



وستتألف بولاريس من ثلاث بعثات الأولى Polaris Dawn ، وستستخدم مثل مهمة Isaacman الأخيرة Inspiration4 ، أجهزة SpaceX التي تم اختبارها بدقة وتحديداً مركبة الإطلاق Falcon 9 ومركبة Crew Dragon الفضائية.

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وتتكون مهمة Polaris Dawn التي تستغرق خمسة أيام من أربعة من أفراد الطاقم ، بما في ذلك Isaacman ، وتستهدف في وقت لاحق من هذا العام وستطير أعلى من أي طاقم سابق من Crew Dragon حيث تهدف إلى الوصول إلى أعلى مدار أرضي مأهول على الإطلاق ، وهو رقم قياسي تحتفظ به حاليًا مهمة Gemini 11 التابعة لناسا عام 1966 عندما وصلت المركبة الفضائية إلى مدار حول الأرض يبلغ 854 ميلاً (1،374 كم).وستحاول المهمة أيضًا أول سير فضائي تجاري ، أي بعبارة أخرى عملية لا تمولها وكالة ناسا أو أي وكالة فضاء أخرى ترعاها الحكومة. وسيصبح الطاقم أيضًا أول من يجري اختبارات على أقمار ستارلينك الليزرية التي تم نشرها مؤخرًا من سبيس إكس ، والتي يمكن أن توفر روابط اتصال حيوية لمهمات ناسا القادمة المأهولة إلى القمر وما بعده. كما سيتم إجراء البحث العلمي خلال مهمة Polaris Dawn.وسيحلّق ثلاثة رواد فضاء هواة آخرين إلى الفضاء جنبًا إلى جنب مع إيزاكمان: سكوت بوتيت ، طيار مقاتل متقاعد من سلاح الجو الأمريكى سارة جيليس مهندسة عمليات الفضاء الرئيسية في SpaceX ، والمسؤولة عن الإشراف على برنامج تدريب رواد الفضاء للشركة ؛ وآنا مينون وهي أيضًا مهندسة عمليات فضائية رائدة في SpaceX. وتعتمد إمكانية إطلاق Polaris Dawn هذا العام على التغلب على تحديات SpaceX التي تشمل إنشاء بدلة فضاء خاصة بها للسير في الفضاء المخطط له.فى حين أن المهمة الثانية لبرنامج Polaris ستستخدم أيضًا Crew Dragon ، فإن المهمة الثالثة ستأخذ قفزة هائلة من خلال أن تصبح أول مهمة مأهولة على مركبة Starship من الجيل التالي من SpaceX . ولم يعلق أيزاكمان موعدًا لأول مهمة مركبة فضائية مأهولة ، وهذا أمر مفهوم نظرًا لأن سبيس إكس لم ترسل بعد مجموعة الصواريخ والمركبات الفضائية في أول رحلة اختبار مدارية لها ، وهو حدث متوقع للغاية قد يحدث الشهر المقبل .وتأخذ خطة إيزاكمان الكبرى لبولاريس سبيس إكس من مزود رحلات فضاء إلى منظم برنامج فضاء، وهو الأول من نوعه لشركة رحلات فضاء تجارية، ودليل إضافي على المشهد المتغير بسرعة حيث تسعى الشركات الخاصة إلى فتح الفضاء أمام المزيد من الأشخاص بخلاف رواد الفضاء المدربين وبرامج الفضاء الممولة بأموال الحكومة.