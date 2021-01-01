لكسب المال سناب شات يعرض إعلانات أثناء التشغيل فى Stories من Snap Stars

تقدم Snapchat طريقة جديدة لبعض مستخدميها الأكثر شهرة لكسب المال بدءًا من اليوم ، وستبدأ في رؤية إعلانات أثناء التشغيل فى القصص العامة من Snap Stars، وهؤلاء هم أفراد لديهم حسابات تم التحقق منها ولديهم عدد كبير من المتابعين، وفقا لتقرير engadged.
وعند تقديم إعلانات أثناء التشغيل ، قررت Snap أيضًا مشاركة عائدات الإعلانات مع المبدعين ، مما يمثل أول مرة للشركة، ويعتمد المبلغ الذي سيكسبه شخص ما من قصصه على صيغة تراعي عوامل مثل عدد المرات التى ينشر فيها شخص ما والمشاركة التى يجتذبها المحتوى.
وتختبر Snap الإعلانات بمساعدة مجموعة صغيرة من Snap Stars فى الولايات المتحدة، وتخطط الشركة حاليًا لطرحها على نطاق أوسع فى وقت لاحق من العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!