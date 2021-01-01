رينج روفر الجديدة كليا في مصر



رينج روفر رينج روفر

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة MTI وكيل سيارات جاجوار ولاند روفر في مصر عن تقديمها لأحدث جيل من سيارتها الشهيرة رينج روفر في السوق المحلي، وذلك بأربع فئات تم الإعلان عن أسعارهم كالتالي:



- فئة P400 محرك 3000 سي سي بسعر 4 مليون جنيه.



- فئة P440e الهجينة بمحرك 3000 سي سي بسعر 4 مليون و200 ألف جنيه.

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- فئة P510e الهجينة بمحرك 3000 سي سي بسعر 4 مليون و700 ألف جنيه.- فئة P530 بمحرك 4400 سي سي ترربو مزدوج بسعر 5 مليون جنيه.ويتم تقديم هذا الموديل بعدة فئات من المحركات تم ذكرها كالتالي:- فئة أولى محرك 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي ويتصل بشاحن توربيني، وهو بقوة 400 حصان و550 نيوتن متر من عزم الدوران.- فئة ثانية هجينة تضم نفس المحرك السابق مع محرك كهربائي أخر.- فئة ثالثة هجينة تضم محرك كهربائي ومحرك V8 بسعة 4400 سي سي ويتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بقوة 530 حصان و750 نيوتن متر من عزم الدوران.ويحمل هذا الموديل من السيارة العديد من التجهيزات كان أهمها كالتالي:- مصابيح LED متطورة.- شاشة وسطية 13.1 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- شاشة عدادات رقمية 13.7 بوصة.- شاشة تحكم بالصف الخلفي للمقاعد 8 بوصة.- شاشة ترفيهية بالصف الخلفي للمقاعد 11.4 بوصة.- نظام لإزالة الضجيج الخارجي والاهتزازات.- نظام لتنقية الهواء بمقصورة القيادة.- نظام صوتي يضم 35 سماعة ومكبر صوت.