«كيجر»الكروس أوفر الجديدة كليا من رينو



كيجر كيجر

أطلقت رينو سيارتها الجديدة كليا "كيجر" الكروس أوفر صغيرة الحجم بالعديد من التقنيات الحديثة منها نظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 8 بوصات، وأجهزة قياس رقمية قابلة للتخصيص مقاس 7 بوصات، تدعم ابل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث، مع شاحن لاسلكي، ونظام تكييف آلي مع مرشح هواء، ونظام صوتي حديث ، والدخول والخروج بدون مفتاح.



السيارة مجهزة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ومساحة تخزين خلفية 405 لتر، يمكن زيادتها إلى 879 لتر بطي الصف الثاني من المقاعد.



تعمل السيارة بخيارين من المحركات، الأول سعة 1000 سى سى بقوة 72 حصان و96 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيك بخمس سرعات، والثاني سعة 1000 سى سى بشاحن توربو بقوة 100 حصان و160 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو ناقل اوتوماتيك CVT.