«كيجر»الكروس أوفر الجديدة كليا من رينو

آخر الأخبارأخبار السيارات › «كيجر»الكروس أوفر الجديدة كليا من رينو

صورة الخبر: كيجر
كيجر

أطلقت رينو سيارتها الجديدة كليا "كيجر" الكروس أوفر صغيرة الحجم بالعديد من التقنيات الحديثة منها نظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 8 بوصات، وأجهزة قياس رقمية قابلة للتخصيص مقاس 7 بوصات، تدعم ابل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث، مع شاحن لاسلكي، ونظام تكييف آلي مع مرشح هواء، ونظام صوتي حديث ، والدخول والخروج بدون مفتاح.

السيارة مجهزة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ومساحة تخزين خلفية 405 لتر، يمكن زيادتها إلى 879 لتر بطي الصف الثاني من المقاعد.

تعمل السيارة بخيارين من المحركات، الأول سعة 1000 سى سى بقوة 72 حصان و96 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيك بخمس سرعات، والثاني سعة 1000 سى سى بشاحن توربو بقوة 100 حصان و160 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، أو ناقل اوتوماتيك CVT.

المصدر: الاهرام أوتو

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «كيجر»الكروس أوفر الجديدة كليا من رينو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65411

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager