استشارى تحذر من الدهون الحشوية وتكشف أسبابها

كشفت ياسمين الصيرفى استشارى تغذية عن 7 عادات تزيد من الدهون الحشوية وطرق تجنبها .
وقالت ياسمين الصيرفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك أنواعا عدة من الدهون اولها المتوزعة على أنحاء الجسم وهى " الحشوية " وهناك نوع آخر ومنها الدهون التى تغلف الأعضاء وتحميها وتحافظ على درجة حرارة الجسم وتحمى من الكدمات وهى بنسب معتدلة فى الجسم .
ونوهت ياسمين الصيرفى إلى أن هناك أنواعا من الدهون تتواجد فى المنطقة العلوية والسفلية من الجسم تسمى ب " الحشوية " وهى اخطر أنواع الدهون التى تسبب أمراض السكرى ، الضغط ، السرطان لانها تعمل كغدد صماء تخرج مؤشرات التهاب وتتواجد فى منطقة الخصر والأرداف عند الرجال والسيدات .
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