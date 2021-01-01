رسميا مازيراتي تكشف عن "جريكال 2022" في 22 فبراير



جريكال 2022 جريكال 2022

تستعد “مازيراتي” للكشف رسميا عن طراز "جريكال 2022" الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض في 22 مارس القادم.



وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، كان من المفترض أن تعلن مازيراتي رسميا عن جريكال الجديدة في العام الماضي ولكن النقص الحاد في أشباه الموصلات وعدم القدرة على تصنيعها بكميات كبيرة للاستهلاك التجاري جعل الشركة الإيطالية ترجئ الفكرة للعام الحالي وقالت الشركة إنها اتخذت القرار "في ضوء المشاكل الخلفية التي تسببت في انقطاعات في سلاسل التوريد للمكونات الرئيسية اللازمة لإكمال عملية إنتاج السيارة". تعني قيود الإنتاج التي فرضتها الأزمة أنها لم تكن قادرة على تلبية الطلب العالمي المتوقع على السيارة.



تتشارك مازيراتي جريكال مع ألفا روميو ستيلفيو في المنصة المعيارية، في مصنع FCA في كاسينو ، إيطاليا كما أنها بنفس الحجم تقريبا، وبلمسات جمالية مستوحاة من ملزيراتي ليفانت، كما أنها من المتوقع أن تنافس بقوة مع بورشه ماكان. اسم جريكال يأتي من الرياح الشمالية الشرقية الشرسة القادمة على البحر الأبيض المتوسط ". وتعتبر "مازيراتي جريكال" خطوة مهمة وجزءًا رئيسيًا من خطة إحياء الموديلات القديمة والتراثية التي أطلقتها في عام 2020 مع الكشف عن سيارة مازيراتي MC20 الخارقة.

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من المقرر أن تلعب "مازيراتي جريكال" دورًا رئيسيًا في تطوير العلامة التجارية"، تخطط العلامة التجارية الايطالية لاستثمار حوالي 800 مليون يورو (790 مليون جنيه إسترليني) في مصنع FCA.صرح "فرانشيسكو تونون"، رئيس التخطيط العالمي لشركة مازيراتي ، لأوتوكار أن "جريكال ستكون سيارة فاخرة في تقنياتها مواصفاتها لكن في نفس الوقت عملية جدا، مضيفًا: "ستتميز جريكال بتصميم ومميزات هي الأفضل في فئتها".من المتوقع أن تستحوذ سيارات الـ SUV على 70? من إجمالي مبيعات مازيراتي بحلول عام 2025 ، مع تخفيض عدد سيارات الصالون المباعة لتكون 15? من المبيعات بينما السيارات الرياضية الشبيهة بموديل MC20 التي تم إطلاقها حديثًا ، ستكون في حوالي الـ5?.