أسعار العملات في مصر اليوم الأربعاء 16-2-2022

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2022 في بداية التعاملات ،مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.
أسعار العملات في بنك مصر
وحافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، على نفس مستويات أمس، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.69 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.
أسعار العملات في بنك قناة السويس
أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملات داخل شبكة فروع بنك قناة السويس.
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