استخدام خدمات المحفظة الإلكترونية .أبرز 3 أسئلة

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تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 3 أسئلة عن استخدام خدمات المحفظة الإلكترونية.



1- كيف أسجل في خدمات المحفظة الإلكترونية؟

- يمكنك الاشتراك مجانًا في الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك.

- يقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية.

- املًا العقد ببياناتك.

- احرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

- احرص على الحصول على نسختك من العقد.



2- كيف يتم تفعيل المحفظة الإلكترونية؟

- يجب عليك اتباع خطوات تفعيل المحفظة التي يوضحها لك موظف الفرع أو عند التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء التابعة لمقدم الخدمة أو الموضحة بالموقع الإلكتروني لشركة المحمول التابع لها الخط.

- يمكنك تحميل تطبيق المحفظة الإلكترونية على هاتفك المحمول من على المتجر الإلكتروني للتطبيقات، والمتاح على الرابط الخاص به في الموقع الإلكتروني للشركة.

- قم بالتسجيل بإدخال بياناتك في التطبيق وكود التفعيل الذي سيتم إرساله في رسالة نصية على هاتفك المحمول وتحديد كلمة سر الخاصة بالتطبيق.

- قم إنشاء رقمك السري M-Pin مكون من 6 أرقام بدون أرقام متكررة أو متتابعة.

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3- كيف يتم غلق المحفظة الإلكترونية؟- رقم حساب المحفظة الإلكترونية هو رقم هاتفك المحمول وبالتالي يتم غلق المحفظة الإلكترونية تلقائيًا حال إيقاف تفعيل الخط.- يمكنك غلق المحفظة الإلكترونية فى أى وقت بالتوجه لأى فرع شركة محمول وطلب غلق المحفظة الإلكترونية.- احرص على الحصول على نسخة من طلب غلق المحفظة الإلكترونية.- فى حالة إيقاف أو غلق المحفظة الإلكترونية سواء من قبلك أو من قبل شركة المحمول أو البنك، يحق لك استرداد رصيد محفظتك الإلكترونية باستخدام بطاقة الرقم القومى السارية فى أى وقت.